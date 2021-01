Den Kraftquellen der Mönche auf der Spur

Walkenried. In Walkenried gibt es ab sofort einen neuen, virtuellen Klosterrundgang.

Ein langjähriger Traum der Walkenrieder Kirchengemeinde geht endlich in Erfüllung: Im Kloster Walkenried gibt es künftig neben der bisherigen Ausstellung im Zisterziensermuseum auch einen spirituellen Klosterrundgang.

Vielfältige Unterstützung

In Zusammenarbeit mit dem Zisterziensermuseum und finanzieller Beteiligung der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz, der Ev.-luth. Landeskirche in Braunschweig und Andere Zeiten e.V. konnte die Kirchengemeinde das studio komplementaer (Köln) für die Planung und Gestaltung dieses Projektes gewinnen. Entstanden sind acht Stationen, die jeweils eine Ortsmarkierung aus gelber Fläche und Spiegelfläche erhalten haben (sogenannte „Quadrawinkel“).

Die Intro-Station am Weg vom Parkplatz zum Klostereingang lädt bereits zum spielerischen Entdecken ein. Beim Hineintreten zwischen die beiden Spiegelflächen lässt sich entdecken, was einem im Leben Kraft gibt. Damit ist das Thema eröffnet: Ziel des Rundwegs ist es, die Kraftquellen der Mönche zu entdecken und somit nicht nur in die historische, sondern vor allem auch spirituelle Dimension des ehemaligen Zisterzienserklosters einzutauchen.

Verschiedene Stationen

Sieben weitere Stationen laden zu konkret angeleiteten Übungen ein. In der Kirchenruine erwartet den Besucher die Station „Seht und glaubt!“. Sie lädt ein, die alten Steine der Kirche zu berühren und zu erahnen, wie imposant das Bauwerk gewesen sein muss, dass die Mönche hier errichtet haben; „und gleichzeitig der göttlichen Kraft nachzuspüren, die noch größer, noch dauerhafter ist als alles, was Menschen bauen können“, erläutert Pfarrer Heiner Reinhard.

Weitere Stationen finden sich vor der Krankenkapelle (“Hebt den Blick!“), im Kapitelsaal (“Schweigt und staunt!“), auf der Tagestreppe (“Haltet durch!“), im Brüdersaal (“Betet und arbeitet!“), im Brunnenhaus (“Haltet zusammen!“) und im Kreuzgarten/Lichthof (“Lasst los!“).

Die Übungen sind bewusst einfach gehalten, dass sie auch ohne Vorwissen probiert werden können. Es geht weniger um Vermehrung von Wissen, als vielmehr um das Eintauchen in eine faszinierende Dimension des Lebens, die nur mit einem Sich-Einlassen zu erkunden ist.

Kostenfreie entdecken

Der spirituelle Klosterrundgang erweitert auf diese Weise die historische Ausstellung des Zisterziensermuseums. Für 5 Euro kann an der Museumskasse ein Begleitheft (“Mit ganzer Kraft“) erworben werden, das in den Rundweg einführt und Anleitungen zu den einzelnen Übungen enthält. Alternativ kann über die Homepage der Kirchengemeinde https://bit.ly/36icUlN die Anleitung auch kostenfrei entdeckt und genutzt werden.

Einziger Wermutstropfen: Solange das Zisterziensermuseum im Lockdown noch geschlossen ist, solange müssen Interessierte auch noch warten, bis sie den ganzen Rundweg entdecken. Allein die beiden Außenstationen sind derzeit schon zugänglich; die Introstation wartet noch auf notwendige Pflasterarbeiten.