Kinder basteln Schutzengel für Senioren

Einen Schutzengel kann jeder gebrauchen – und erst recht in Zeiten der Corona-Pandemie. Dies dachten sich auch die Verantwortlichen und Kinder des Hortes in Walkenried, also der Kinder aus dem Klosterort wie auch Wieda und Zorge. Gemeinsam wurde also gebastelt, dies aber nicht für sich selbst, sondern um andere glücklich zu machen.

Die liebevoll gestalteten Schutzengel wurden – Corona-gerecht – mit ausreichend Abstand an die Bewohner des Seniorenheimes Harzblick übergeben. Auf dem Parkplatz vor der Einrichtung präsentierten die Kinder ihre Arbeiten den Seniorinnen und Senioren, die von ihren Fenstern aus zusehen, winkten und ihrer Freude Ausdruck verliehen. Die Leiterin des Heimes Harzblick, Siegrid Hofer, nahm die Schutzengel in Empfang und sprach noch einmal ihren Dank aus.

In Zukunft soll es – auch unter den Regelungen der Corona-Pandemie – weitere gemeinsame Aktionen zwischen Hort und Seniorenheim geben. Ganz nach dem Motto „Alt und jung in einem Ort“ wolle man Projekte entwickeln und durchführen, erklärten die Verantwortlichen auf beiden Seiten. Die Generationen sollen einfach weiter zusammenrücken – und das erst recht in der aktuellen Zeit, lautet die Idee hinter der Zusammenarbeit.