Rodeln ist auf dem Ravensberg noch möglich

Menschenmassen auf den Ski- und Rodelpisten sowie zugeparkte und verstopfte Straßen – der Oberharz und die wintersportlichen Hotspots werden seit Tagen von Besuchern gestürmt. Polizei, Tourismusverband und auch der Nationalpark raten insbesondere aufgrund der oftmals chaotischen Zustände auf den Straßen und Parkplätzen sogar davon ab, in den Harz zu reisen bzw. dringend die notwendigen Regeln zu beachten. Aber nicht nur im Oberharz sorgt der Schnee für reichlich Besucher. Auch Bad Sachsas Hausberg, der Ravensberg wird vor allem von Familien gern für einen Besuch genutzt. Und auch auf dem einzig komplett befahrbaren Berg im Harz wurden insbesondere während der Feiertage die Parkmöglichkeiten auf den ausgewiesenen Plätzen knapp, ein Chaos blieb bislang aber aus. Die Rodelpisten werden gern genutzt und auch zahlreiche Langläufer starteten vom Ravensberg aus zu kleinen Touren. Völlig umfunktioniert wurde hingegen die Abfahrtsstrecke. Da ein alpines Skifahren allein aufgrund der geringen Schneemassen nicht möglich ist, wird dort gern gerodelt oder mit Familie, Freunden und Hunden ein kleiner Spaziergang unternommen. Freunde des alpinen Wintersports müssen sich – auch wenn die Regelungen aufgrund der Corona-Pandemie gelockert werden sollten wohl darauf einstellen, dass Abfahrtslauf in Bad Sachsa vorerst nicht möglich sein wird.

Liftanlage ist beschädigt

Im März 2020 war ein Harvester ist beim Rangieren aus Versehen am Tellerlift des Skizentrums hängengeblieben und hatte dabei einige Masten umgerissen und die Technik beschädigt. Auch am sogenannten Pony-Lift wurde das Stahlseil herausgerissen. „Ich gehe von einem Totalschaden am Tellerlift aus“, erklärte Martin Völz, Geschäftsführer der Bad Sachsa Holding, nachdem seine Techniker die Anlage begutachtet haben. Rodeln, Wandern und Langlauf sind – allerdings ohne präparierte Pisten – aktuell weiterhin möglich. Das Beste daran: Wer keine Lust auf Menschenmassen hat bzw. sich im Vorfeld überzeugen möchte, ob noch genug Schnee auf dem Ravensberg liegt, der kann sich per Webcam ein Bild machen. Diese ist unter folgendem Link aufrufbar: https://bit.ly/3hQh74T.