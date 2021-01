Die Partyreste von Weihnachten und Silvester

Ellrich Da die Glas- und Metallcontainer voll waren, wurden in Ellrich Massen an Müll vor diesen einfach abgestellt.

Müll zu trennen, also passend zu entsorgen, ist wichtig und richtig. In manchen Orten, wie in Ellrich werden Gals und Metalle dabei in Containern gesammelt. Und die Feiern und Partys zu Weihnachten und Silvester sind dort aktuell gerade mehr als sichtbar.

Die eigentlichen Container sind dort so überfüllt, dass diejenigen, die ihre Reste noch entsorgen wollten, Flaschen, Dosen, usw. kurzerhand davorgestellt haben. Nach dem Motto "Am Container aus dem Sinn" können sich nun die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmen über dieses besondere "Geschenk" zum Start in das Jahr 2021 "freuen".