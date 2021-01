Signale im ÖPNV in Südniedersachsen stehen auf Grün

Auch wenn das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie viele Probleme und Herausforderungen beschert hat, im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) sind die Verkehrsexperten der Initiative Höchste Eisenbahn für den Südharz zufrieden. „Viele Signale wurden dieses Jahr in Südniedersachsen auf Grün gestellt und bescherten dem ÖPNV in Südniedersachsen gute Perspektiven“, lautet ihr grundsätzliches Fazit zum Jahreswechsel. Es hätte ein bedeutendes Jahr für den ÖPNV mit vielen neuen Fahrgästen werden können, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch Beispiele fügen die Experten an: Das Urlauberticket HATIX sei beispielsweise nach vielen Jahren der Diskussion eingeführt worden. Weiterhin habe es Verbesserungen beim Niedersachsenticket gegeben. Neben der Erweiterung der Anschlussmobilität zu vielen Ortschaften sei nun das Niedersachsenticket plus Nordhausen verfügbar. Auf der Süd-Westharzstrecke wurde zum jetzigen Fahrplanwechsel zudem an Sonntagen der Stundentakt eingeführt und die veraltete Stellwerksinfrastruktur in Gittelde gehört auch der Geschichte an. Weiterhin freuen sich die Verantwortlichen der Initiative darüber, dass die Tarife und das Angebot des VSN zum ersten Mal Hand in Hand gehen. „Wir bekommen endlich die lang ersehnten verbesserten Tarife.“ Die Mitarbeiterausfälle beim Fahrpersonal des SPNV konnten auch besser abgefangen werden.

Pandemie machte Strich durch die Rechnung

„Jedoch machte uns die Corona-Pandemie einen Strich durch die Rechnung! Das verbesserte Angebot lief durch Corona-Einschränkungen quasi ins Leere“, lautet die bittere Erkenntnis der Experten. Allerdings gebe es neben der Pandemie „noch weitere Schatten, die wir aber selbst in der Hand haben und weiter bearbeiten werden“. Hierzu gehörten unter anderem der Deutschland-Takt, der einen immer größeren Bogen um den Harz mache, wie auch der Geisterzug bei Walkenried, der trotz Intervention der Initiative beim Ministerium für Infrastruktur in Erfurt unvermindert unterwegs sei.

Deutlich werden die Experten noch in einem anderen Punkt. Sie bescheinigen eine Unfähigkeit der „Harzer“ eine gemeinsame Resolution zur besseren Erreichbarkeit des Harzes mit dem Fernverkehr auf den Weg zu bringen. Ihr Fazit deshalb: „Für das Jahr 2021 wünschen wir allen das Erreichte endlich uneingeschränkt nutzen zu können.“