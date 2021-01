Das grüne Klassenzimmer der Grundschule Walkenried sanieren

Unterstützung bei der Beschaffung von Lernmaterial oder gar einer Mikrofonanlage für die Pausenhalle, bei Klassenausflügen oder aber Schulfesten – der Förderverein der Grundschule Walkenried leistet seit seiner Gründung im Jahr 1993 vor allem finanzielle Hilfe für die Schülerinnen und Schüler bzw. für die gesamte Bildungseinrichtung. Dabei finanziert sich der Verein über Mitgliedsbeiträge, Spenden aber vor allem die Erlöse von Veranstaltungen. Im Corona-Jahr 2020 war dies allerdings kaum möglich. Umso mehr freuen sich die Vereinsmitglieder über eine besondere Zuwendung. Der Förderverein erhielt einen Scheck über 1.000 Euro für seine vielfältige Arbeit. Möglich wurde dies durch die Aktion „WunschLos“ der Öffentlichen Versicherung Braunschweig.

Wünsche erfüllen

Die Idee hinter der Aktion erklärt der Versicherer wie folgt: „2020 hat sich für uns alle anders entwickelt, als wir es erwartet haben. Unser Alltag war auf einmal nicht mehr alltäglich. Daher ist es jetzt an der Zeit, Dinge aufzuholen, Pläne zu machen und sich unerfüllte Wünsche zu erfüllen. Und genau dabei möchten wir den Menschen in der Region helfen – mit dem WunschLos der Öffentlichen.“ Der Förderverein der Grundschule Walkenried nahm an der Aktion gern teil – und konnten sich nun über die Hilfe freuen. 750 Euro flossen dabei aus dem „WunschLos“, weitere 250 Euro steuerte die Geschäftsstelle Walkenried der Öffentlichen Versicherung Braunschweig noch bei. Bei der Übergabe an der Grundschule durch Melanie Saemann von der Agentur im Klosterort gab es am Ende nur fröhliche Gesichter.

„Wir sind natürlich riesig erfreut, dass der Förderverein an dem Gewinnspiel teilnehmen konnte und tatsächlich auch gewonnen hat. Noch mehr erfreut sind wir über die Aufstockung durch die Geschäftsstelle Walkenried und bedanken uns dafür ganz herzlich“, erklärten die Vorstandsmitglieder unisono. Auch Schulleiterin Maren Lopez de Vergara y Hetzer ist begeistert von den Geldern. Einen Plan, wie die Spende genutzt werden soll gibt es auch bereits.

Verschiedene Optionen

Die Gelder sollen dafür genutzt werden, um die Außenanlage der Grundschule, das sogenannte grüne Klassenzimmer, zu sanieren. Dort seinen noch einige Arbeiten zu erledigen, unter anderem die Treppe und die Sitzmöglichkeiten, müssten ausgebessert werden, heißt es vonseiten des Vorstandes. Dort seinen noch einige Arbeiten zu erledigen, unter anderem die Treppe und die Sitzmöglichkeiten müssen ausgebessert werden. Sobald die Corona-Regeln das wieder zu lassen - und auch das Wetter mitspielt – will man gemeinsam mit den Eltern die notwendigen Arbeitseinsätze planen. Melanie Saemann freut sich, dass die Gelder so gut eingesetzt werden können. „Auch aus diesem Grund haben wir das Projekt als Agentur vor Ort gern noch einmal extra unterstützt.“

Weitere Informationen zum Förderverein sind online unter https://www.grundschule-walkenried.de/foerderverein/ nachzulesen.