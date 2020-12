Das wünschen sich die Menschen im Südharz für das Jahr 2021

Das Jahr 2020 war aufgrund der Corona-Pandemie alles andere als normal. Zum Ende eines Jahres ist es dennoch üblich Bilanz zu ziehen und auch einen Ausblick zu wagen. Unsere Zeitung hat deshalb auch bei bekannten Personen aus dem Stadtgebiet von Bad Sachsa und der Gemeinde Walkenried zum Jahreswechsel befragt – und dabei auch versucht herauszufinden, es in all den Problemen und Sorgen, die die Corona-Pandemie bereitet hat, dennoch beispielsweise etwas Positives gab. Konkret ging es dabei um folgendes:

1. Was war ihr Schönstes Erlebnis im Jahr 2020?

2. Haben Sie Vorsätze für das Jahr 2021?

3. Was wünschen Sie sich für das Jahr 2021?

Dennis Klinke, Pressesprecher Feuerwehr Bad Sachsa:

1. Das schönste Erlebnis im Jahr 2020 ist wohl das Aufwachsen unseres einjährigen Sohnes Finn (mit meiner Lebensgefährtin Katharina) zu sehen und zu erleben, er macht uns viel Freude und hält uns auf Trab!

2. Naja Vorsätze habe ich eher weniger, aber ich möchte versuchen ein bisschen mehr Sport in der Freizeit zu machen und ich möchte ein paar Pfunde zu verlieren.

3. Mein Wunsch für 2021 ist es, dass die Familie und Freunde gesund bleibt und dass es trotz Corona wieder zu einem halbwegs normalen Leben in unserem Alltag kommt.

Rüdiger Paul, Großkundenberater, Bad Sachsa:

1. Das gibt es verschiedene Punkte: Zum einen waren es die schönen und unbekümmerten Momente vor der Zeit, in der die Pandemie alles beherrscht hat. In der Pandemie war es auch schön, wie die Schönheit der Natur vor Ort mit der Familie zu entdecken. Vor allem die Harzer Wandernadel, die ein Geschenk meiner Frau zum Vatertag war, macht unserer gesamten Familie viel Spaß. Und als Familie gab es auch inmitten der Lockdowns viele schöne Momente. Erst am Wochenende haben wir auf dem Ravensberg einen Schneemann gebaut, ohne Stress und Menschenmassen wie im Oberharz. Froh sind wir auch weiterhin über den Ausgang der Bürgermeisterwahl in Bad Sachsa.

2. Wir wollen weiterhin Stempel mit der Harzer Wandernadel sammeln.

3. Ich wünsche mir natürlich, dass wir die Pandemie in den Griff kriegen und eine gewisse Unbeschwertheit wieder eintritt, wieder Schwimmen gehen zu können, viele einfache Dinge. Wir haben gelernt, dass nicht alles selbstverständlich ist und wir uns einfach alle zurücknehmen müssen. Konkret vor Ort erwarte ich aber auch, dass unser neuer Bürgermeister, der auch selbst ein Kind hat, dafür sorgt, dass die Ferienbetreuung für Kinder gesichert wird. Wir wollen und müssen arbeiten gehen, da sowohl meine Frau wie ich auch in Berufen arbeiten, die wichtig für die Gesellschaft sind - gerade jetzt. Insofern muss die Betreuung gesichert werden, denn mit Urlaub, Kurzarbeit oder Hilfe der Großeltern lässt sich nicht permanent alles regeln.

Jochen Schildknecht, Vorstandsmitglied der Deutsch-Französischen Gesellschaft Bad Sachsa:

1. Die Hochzeit meiner ältesten Tochter. 2. Ich habe keine Vorsätze für das kommende Jahr. 3. Ich wünsche mir Gesundheit im Allgemeinen und natürlich, dass wir die Pandemie in den Griff bekommen.

Daniel Quade, Bürgermeister Bad Sachsa:

1. Da gab es zwei: Der Tag als wir unseren Labrador-Welpen Emmi geholt haben und der Tag der Wahl zum Bürgermeister in Bad Sachsa.

2. Ja, ich möchte im Jahr 2021 die 1.000 Kilometer Joggen schaffen. Durch den Wahlkampf in diesem Jahr bin ich leider seit August bei 854 km hängengeblieben.

3. Für das Jahr 2021 wünsche ich nicht mir, sondern uns allen, dass wir gesund durch die Pandemie kommen und dass ein „normaler“ Alltag und das „normale“ Leben so schnell wie möglich zurückkehrt.

Katharina Dundler, stellvertretende Vorsitzende CDU Stadtverband Bad Sachsa:

1. Mein schönstes Erlebnis 2020 ist geprägt von Zusammenhalt. Während eines Großteils des Jahres habe ich mich als Einkaufshelfer für Personen, die in der aktuellen Corona-Lage das Haus nicht verlassen können oder möchten, engagiert. Besonders berührt hat mich dabei der Dank einer Dame, die zu Tränen gerührt war, dass sich jemand um sie kümmert. Auch wenn im Moment Vieles anders ist, für mich gilt dennoch: Wir leben in einer der besten Zeiten an einem der besten aller Orte.

3. Ich wünsche mir für unseren Ort und die Kommunalwahl im nächsten Jahr, dass es uns allen gemeinsam gelingt engagierte und motivierte Personen zu finden, die im Stadtrat unsere Heimat weiterhin oder neu mitprägen und gestalten. Tatsächlich am meisten würde ich mich aber freuen, wenn wir die schwierige Corona-Zeit bald hinter uns lassen können und keine weiteren Opfer mehr zu beklagen sind.

Kevin Dittmer, IT-Experte, Wieda:

1. Da ich mich im Jahr 2020 hauptsächlich auf die Arbeit konzentriert habe und mich dementsprechend nicht auf groß auf mein Privatleben konzentriert habe, würde ich sagen, dass das Schönste war, dass mein Vorhaben mit dem Kurhaus so viel Zuspruch erhalten hat. 2. Meine Vorsätze für das Jahr 2021 sind zum einen mich endlich mal wieder mit ein paar Freunden zu treffen, sofern die Pandemie dann auch endlich mal vorüber ist und zum anderen mir auch allgemein mehr Zeit für mein Privatleben zu nehmen.

3. Dass die Pandemie weitgehend vorüber geht und die Gesellschaft wieder auf ein normales Level kommt.

Jürgen Ahlborn, DRK Bad Sachsa:

1. Urlaub an der Nordsee im August mit wenig Einschränkungen.

2. Das wir alle gesund bleiben - und dass wir für die nächsten Einsätze beim DRK fit sind.

3. Wieder eine Weiterbildung für das DRK Bad Sachsa mit dem UTV- (Geländerettungs)-Fahrzeug mitmachen wie auch die Sanitätsdienste.

Carsten Gunkel, Postbote, Wieda:

1. Die Verlobung mit meiner Freundin Nadine am 5. August 2020.

2. Genauso zu bleiben, wie ich bin.

3. Gesundheit, wenn es möglich wäre wieder Schützenfest zu feiern, und das Deutschland Europameister wird.

Carsten Zühlke, Administrator der Facebook-Gruppe Bad Sachsa hilft sich:

1. Die schönste Erinnerung und Geschenk war, dass ich die Patenschaft von Rotmilan "Zora" vom Harzfalkenhof“ in Gedenken an meinen Vater übernommen habe, denn den Weg dorthin hat er nicht mehr geschafft.

Rene Matschke, Bademeister, Zorge:

1. Die erst verschobene und dann doch unter Hygieneregeln stattfindende Konfirmation meiner Tochter.

2. Keine. Weil ich immer versuche das Beste aus allem was kommt zu machen.

3. Ich wünsche mir das wieder etwas Normalität einkehrt und wieder soziales Leben möglich ist.

Sascha Storz, Fotograf, Bad Sachsa:

1. Auch wenn es komisch klingt: der erste Lockdown. Ich habe es genossen jeden Tag im Wald spazieren gehen zu können, denn so sehr ich meinen Beruf auch liebe, diese Zeit habe ich sonst nicht. Man hat gemerkt, wie wertvoll Freizeit ist, und das Geld und Arbeit nicht alles sind.

2. Die Menschen sollen zur Vernunft kommen, sich zurücknehmen und weniger heimliche Partys feiern, damit die Pandemie irgendwann einmal vorbei ist.

Gerlinde Kurz, Sängerin, Bad Sachsa:

1. Ein Highlight im Jahr 2020 war ein Besuch bei meiner Cousine in Berlin. Nach vielen Jahren ohne persönlichen Kontakt entschlossen wir uns zur gemeinsamen Ahnenforschung. 2. Viel für die Gesundheit und den Zusammenhalt der Familie tun. Ich möchte weiterhin in der Heimatgruppe des Harzklubs Bad Sachsa mitwirken, um das überlieferte Brauchtum für die Nachwelt zu erhalten. Die Zeit ehrenamtlich tätig zu sein, hat bisher mein ganzes Leben zusätzlich begleitet. Ich glaube, das ist eine sehr schöne und sinnvolle Aufgabe für Jedermann. 3. Mit meinem Mann in Gesundheit meine noch so wertvolle Zeit genießen, und für viele Menschen da zu sein. Vor Allem, dass in der ganzen Welt verständnisvoll und mit mehr Toleranz miteinander umgegangen wird, uns der Frieden erhalten bleibt, und dass die Hoffnung und das Vertrauen darauf kein Ende nimmt.

Björn Eilhardt, Besitzer Driving Legend, Bad Sachsa:

1. Familienzuwachs in Form eines kleinen 8 Wochen alten Cockerpoos Namens Joshi

2. Der Klassiker der Vorsätze: mehr Sport in Form von Biketouren durch den Harz oder wenn es möglich ist Taekwondo

3. Ich wünsche mir, dass alle Freunde und meine Familie gesund bleiben sowie eine Lösung der aktuelle Lage gefunden wird, es wieder mehr Normalität im Alltag gibt.

Carsten Georg, Vorsitzender SPD-Stadtverband Bad Sachsa:

1. Eines der für mich wichtigsten und schönsten Ereignisse in diesem Jahr war meine Wahl zum stellv. Konzernbetriebsratsvorsitzenden der Helios Kliniken GmbH. 75 Prozent Zustimmung in diesem deutschlandweiten Gremium zeigt mir, dass meine Arbeit in den vergangenen Jahren auf große Anerkennung gestoßen ist. Dieser Rückhalt aus der Belegschaft macht Mut und gibt unglaublich viel Kraft für meine weitere Arbeit. Der Helios-Konzernbetriebsrat vertritt die Arbeitnehmerrechte von über 70.000 Mitarbeitern in Deutschland. Ein, nicht nur für mich, sondern für ganz Bad Sachsa und den Ortsteilen wichtiges Ereignis war natürlich unsere Bürgermeisterwahl. Ich bin froh, dass Bad Sachsa nun wieder einen Bürgermeister hat, auch wenn sich der Kandidat meiner Partei nicht durchsetzen konnte. Die bürgermeisterlose Zeit hat Bad Sachsa nicht gutgetan. Es ist wichtig, dass wir nun gemeinsam aus dem Verwalten herauskommen und mit unseren vorhandenen Mitteln versuchen weiter zu gestalten.

2. 2020 halte ich mich an einen Satz von Willy Brandt: „Nichts kommt von selbst. Und nur wenig ist von Dauer. Darum besinnt Euch auf Eure Kraft und darauf, dass jede Zeit eigene Antworten will und man auf ihrer Höhe zu sein hat, wenn Gutes bewirkt werden soll.“ Wie passend und aktuell sind doch diese Worte in diesen Tagen. Aus der Pandemie müssen wir das Beste mitnehmen. Trotz allen nicht so schönen Dingen hat Sie doch gezeigt, was wir alles gemeinsam auf die Beine stellen können, wenn wir solidarisch zueinander halten und an einem Strang ziehen. Genau diesen Gedanken weiter zu leben und weiterzutragen, das ist mein Vorsatz für 2021. In der anstehenden Wahl des Stadtrates werden wir als SPD für Bad Sachsa ein starkes Team aufstellen, um mit hochgekrempelten Ärmeln und gemeinsam mit unserem Bürgermeister in eine gute Zeit nach Corona durchzustarten.

3. Kurz und knapp: Mein größter Wunsch ist gesund zu bleiben und diese schwierige Zeit mit meiner Familie und Freunden gut zu überstehen.

Jörg Draffehn, Makler bei der Sparkasse Osterode am Harz in Bad Sachsa:

1. Meine 2000 Jogging-Kilometer in unserer herrlichen Heimat und die Zeit mit meiner Tochter

2 Keine Vorsätze! Einfach weiter fröhlich geradeaus!

3. Gegenseitige Rücksichtnahme und Demut!