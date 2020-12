Feuerwerk an Silvester: Sicherheitsgrenzen einhalten

Auch wenn im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie alles anders ist, für viele gehört es einfach zum Jahreswechsel: das Abbrennen von Feuerwerk zu Silvester. Die Gemeinde Walkenried verweist in diesem Zusammenhang allerdings noch einmal ausdrücklich auf eine Mitteilung des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebunds zum Umgang mit Böllern, Raketen und Co. Generell wird in der Mitteilung daran erinnert, dass aufgrund der Corona-Krise zu Silvester maximal fünf Personen aus zwei Haushalten zusammen feiern dürfen.

„Wir müssen mit möglichst geringen Infektionszahlen über Silvester kommen, dann haben wir die Chance dass unser Gesundheitssystem den kranken Menschen gut helfen kann“, erklärte Thorsten Bullerdiek, der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes. In der Silvesternacht werden zudem die Einsatz- und Streifendienste der Polizei in Höchststärke im Einsatz sein. „Verstöße gegen die Corona-Verordnung sind keine Bagatelldelikte, gefährden andere und können hohe Bußgelder nach sich ziehen. Ein derartig rücksichtsloses Verhalten kann von uns nicht toleriert werden. Bleiben Sie vernünftig, akzeptieren Sie die polizeilichen Maßnahmen und halten Sie sich an die Regeln“, erklärt Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig.

Besonders wichtig: Auch ohne die geltenden neuen Verordnungen im Rahmen der Corona-Pandemie heißt es generell nach Paragraf 23 der „Sprengstoffverordnung“ (Erste Verordnung zum Sprengstoffgesetz), dass „das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände (Feuerwerk) in unmittelbarer Nähe von Kirchen, Krankenhäusern, Kinder- und Altersheimen sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden oder Anlagen wie Fachwerkhäusern verboten ist“. Gefährdet sind hier vor Ort in der Gemeinde Walkenried beispielsweise das Areal rund um das Kloster in Walkenried, das Zacharias-Koch-Haus in Zorge oder aber in Wieda im Bereich zwischen der Kirche und dem ehemaligen Rathaus entlang der Ortsdurchfahrt. Besondere Rücksichtnahme ist laut dem Gesetz zudem in der Nähe von Gewerbegebieten, in denen gefährliche Stoffe lagern können, Sammelunterkünften, Tankstellen und Tierheimen geboten. Die Verwendung von „Himmelslaternen“ ist in Niedersachsen aus Brandschutzgründen generell verboten.

„Wer knallt, haftet im Übrigen für entstandene Schäden. Ebenso muss jeder hinterher seinen Müll wieder mitnehmen“, erklärte der Sprecher des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes, Thorsten Bullerdiek. Ohnehin durfte kein neues Feuerwerk verkauft werden im Vorfeld des Jahreswechsels. „Der Gebrauch illegaler Feuerwerkskörper kann zudem nach dem Sprengstoffgesetz mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Mit Billigknallern aus illegalen Importen tut man sich und anderen keinen Gefallen“, betont Thorsten Bullerdiek.