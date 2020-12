Wiedaer Krippenweihnacht steht im bundesweiten Interesse

Entstanden aus dem Engagement der Einwohner ist die Wiedaer Krippenweihnacht seit Jahren ein Geheimtipp für Weihnachtsfans. Doch im Jahr 2020 scheint die 16. Auflage der beliebten Veranstaltungsreihe zu einer regelrechten Pilgerstätte für alle die, die Weihnachtsatmosphäre genießen möchten, geworden zu sein - und das, wo aufgrund der Corona-Pandemie das komplette Rahmenprogramm weggefallen. Doch die 23 übergroßen Außenkrippen, die Weihnachtsbeleuchtung entlang der Ortsdurchfahrt sowie die liebevoll geschmückten Häuser haben speziell über das Feiertagswochenende wahre Menschenmassen in den Ort gelockt. Mit Rucksackverpflegung ging es für die Gäste, die den Auto-Kennzeichen nach aus dem gesamten Bundesgebiet den Weg in das kleine Südharzer Dorf fanden auf Entdeckungstour durch den Ort. Nicht fehlen durfte dabei die Kamera und das Handy, denn die Eindrücke während des Rundgangs wurden natürlich auf Fotos festgehalten. Noch bis zum 30. Dezember sind die Krippen aufgebaut, ein Besuch ist also für all die, die sich noch nicht von der besonderen Atmosphäre überzeugen konnten möglich.

Im Gespräch mit unserer Zeitung gibt Klaus-Erwin Gröger, Schöpfer und Hauptorganisator der Krippenweihnacht, einige Einblicke in die Veranstaltungsreihe.

Lieblingsort im Krippendorf

Diesen festen Platz gibt es für mich nicht. Die Idee zur Krippenweihnacht wurde geboren, weil Wieda schon immer eine herausragende Weihnachtbeleuchtung hatte. Das warme Licht der Weihnachtsbäume und die unzähligen Lichterketten an und in den Fenstern der Häuser hat auch mich von jeher fasziniert. Diese den Kerzen gleich ausgestrahlte Wärme hat immer viele Menschen veranlasst Wieda zu besuchen und wir wollten darüber hinaus etwas bieten. In diesem Jahr finde ich den Blick von der Kirche Richtung Rathaus und besonders der Blick vom Rathaus nach Norden, wo bei den am Ende im Rund stehenden Häusern jedes Fenster mit einem Lichtbogen beleuchtet ist. Ein einmaliges Stimmungsbild für die Krippenweihnacht schlechthin.

Anekdoten rund um die Krippenweihnacht

Es ist schon viele Jahre her und der Esel im Krippenhof war neu, da bekam ist einen Anruf einer älteren Dame aus Wieda. Sie hatte eine Streit mit Ihrer Nachbarin, denn sie habe gesehen, dass der Esel Laufen könne. Das wäre doch richtig. Sie habe es genau aus ihrer Stube gesehen. Leider musste ich klarstellen, das der Esel auf einem niedrigen Anhänger verladen, langsam ins „Sommerquartier“ gefahren wurde. Wir haben in der zweiten Adventswoche zudem Menschen getroffen, die sich wie sie sagten, mit dem Besuch beschenkt haben. Im Auto sitzend bei Punsch und Keksen vor dem Krippendarstellungen sei wirklich Weihnachtsstimmung entstanden. Der Punsch war natürlich alkoholfrei, wie sie berichteten.

Krippenweihnacht im Corona-Jahr:

Das Kernelement der Wiedaer Krippenweihnacht, die lebensgroßen Krippen auch in der Zeit der Pandemie aufzubauen war eine richtige Entscheidung. Sicherlich konnten wir damit bei vielen trübe Gedanken verdrängen und wenigstens für Momente Freude schenken. Ich bin auch sehr dankbar, dass Kernteam dies uneingeschränkt unterstützt hat und die Vereine bereit waren notfalls kurzfristig den Punschtreff aufzubauen. Es bleibt bedauerlich, das alle anderen Veranstaltungen letztendlich doch abgesagt werden mussten. Der Besuch war aber erfreulich gut. An vielen Wochentagen war in der Dämmerung schon wirklich reges Treiben im Ort. Seit Oktober haben in diesem Jahr auch diverse deutschlandweit agierende Verlage Interesse gezeigt und es waren viele Fotografen vor Ort. Die Beiträge vom NDR, Sat1 oder Antenne werden sicherlich im nächsten Jahr bei hoffentlich wieder normalen Verhältnissen weitere Früchte tragen.

Pläne für die Zukunft:

Pläne gibt es unendlich viel. Die Umsetzung wird schwieriger, weil für die Einlagerung der Platz fehlt. Andere Ideen sind auch durchaus mit finanziellen Risiken verbunden. Da die Krippenweihnacht ausschließlich auf Spendenbasis finanziert wird, können derartige Risiken nicht eingegangen werden. Deshalb planen wir kurzfristig.