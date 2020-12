Wenige Pensionen öffnen während der Feiertage für Verwandte

Bad Sachsa In Bad Sachsa wurde die Regelung zur Übernachtungen von Verwandten für die Weihnachtsfeiertage in Hotels und Pensionen kaum genutzt.

Der härtere Lockdown, der in Deutschland nach wie vor gilt, hat gerade die Besuchspläne bei Verwandten während der Weihnachtsfeiertage durchkreuzt. Nicht nur die Bitte Kontakte zu vermeiden, sondern auch die Frage, wo man eventuell übernachtet, sorgte für Probleme. Dennoch: Zwischen dem 23. und 27. Dezember waren Buchungen für Verwandtenbesuche in Hotels, Pensionen und Ferienwohnungen erlaubt, "es wurde seitens der Landesregierung aber fast nicht kommuniziert. Die Verordnung allein trifft dazu keine klare Aussage", erläutert Karen Ruppelt, Leiterin der Touristinformationen in Bad Sachsa und Walkenried im Gespräch mit unserer Zeitung. Für ihr Team und sie bedeutete dies im Vorfeld viel Recherche, um Vermietern wie Gästen die richtigen und gesicherten Informationen bieten zu können.

Kleinere Gastgeber öffneten ihre Häuser

"Natürlich haben wir abgefragt, welche Gastgeber ihre Unterkünfte für Verwandtschaftsbesuche in diesem Zeitraum öffnen. Nur ein kleiner Teil hat uns dazu positive Rückmeldung gegeben. Bereits in der Phase der Diskussion über diese Regelung Anfang Dezember hatten viele der großen Hotels abgewunken", was für die Touristikexperten verständlich ist. Organisatorisch, logistisch aus Kostengründen und grundsätzlich sei dies Vorgehen sicherlich vernünftig. Einige kleinere Betriebe und vor allem Privatvermieter hätten sich offen für Gäste im Rahmen dieser Regelung gezeigt, ein flächendeckendes Angebot gab es aber nicht. "Eine große Nachfrage gab es allerdings auch nicht. Ich denke, dass nicht viele Menschen von der Regelung in Niedersachsen wussten, wo doch die meisten Bundesländer eine solche Regelung nach reiflicher Überlegung ausgeschlossen hatten."

Grundsätzlich erklärt Karen Ruppelt, dass ihr Eindruck sei, dass viele Menschen das stetige Steigen der Infektionszahlen noch einmal mehr zum Anlass genommen haben, sich selbst zurückzunehmen und Kontakte wirklich einzuschränken. Die Verunsicherung ist groß." Was das Reisen betreffe, spüre das Team der Touristinfo aktuell noch stärker als im ersten Lockdown. "Sicherlich wissen wir jetzt mehr über das, womit wir es zu tun haben und dass diese Pandemie eben nicht kurzfristig vorbei geht - im Gegenteil. Viele ahnten vielleicht, dass es nach dem Sommer nicht vorbei sein würde, aber die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Nun stecken wir noch einmal tief in der Krise. Das Reisen wird als Thema erst einmal zurückgestellt."

Einige Vorbuchungen für das Jahr 2021 gibt es bereits

Aktuell registriere man zwar Vorbuchungen für das Jahr 2021 nur vereinzelt. Da so gut wie nichts planbar sei, sei es auch und gerade das Reisen nicht. "Sicherlich wird das bis zum Sommer wieder anders - und wenn sich die Lage entspannt, werden wir wieder viele Gäste begrüßen können. Es wird aber dann erst einmal noch kurzfristiger gebucht werden. Um das erste Quartal 2021 allerdings hab ich Sorge. Touristisch wird sich da noch nichts oder eben nicht viel drehen", lautet ihre Analyse.