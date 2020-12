Big Band des Päda spielt Klassiker "Let it snow" kreativ ein

Keine Konzerte oder gar Probennachmittage - wie für viele Musiker in ganz Deutschland stellt die Corona-Pandemie die Musikerinnen und Musiker der Big Band des Gymnasiums Pädagogium Bad Sachsa vor besondere Herausforderungen. Von den Einschränkungen ließ sich das Team um Leiter und Lehrer Hans-Christian Metzger nicht entmutigen. Sie haben jeder sich geprobt, was in der aktuellen Situation viele tun. Bei ihren Proben haben sie sich aber auch filmen lassen - und daraus nun ein Video erstellt. Dieses besondere Arrangement des Klassikers "Let it snow" ist auf der Plattform YouTube zu sehen und zeigt, wie kreativ man der Krise begegnen kann.

Das Video ist hier zu sehen: https://bit.ly/3pskXnA

Eine Bitte hat das Team der Big Band aber auch: im Jahr 2020 sind nicht nur die Auftritte weggebrochen, sondern damit einhergehend auch Sponsoren- und Spendengelder. Wer das Team unterstützen möchte, kann dies unter folgender Bankverbindung tun: IBAN DE35 2689 1484 0302 6086 00.