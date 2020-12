Adventliche Musik vor dem Pflegezentrum Lamm in Zorge

Adventliche Trompetenklänge sind in diesen Tagen ungewöhnlich. Öffentliche Veranstaltungen dürfen nicht stattfinden, Menschenansammlungen sind verboten. Trotzdem war vor dem Seniorenzentrum Lamm in Zorge adventliche Musik zu hören. Unter Einhaltung der Regeln spielten der Herzberg Musiker und Leiter des Herzberger Blasorchesters Matthias Müller und seine Söhne gemeinsam mit Marcel Riethig zur Freude, der Seniorinnen und Senioren und der Pflegekräfte bekannte Adventslieder. "Alle Jahre wieder", "O Tannebaum", Lasst und froh und munter sein", waren nur einige Titel, die Matthias Müller ausgewählt hatte.

Der Herzberger Arzt und Kreistagsabgeordnete Dr. Andreas Philippi, der auch stellvertretender Landrat ist, hatte die Aktion mit organisiert und die Schirmherrschaft dafür übernommen. "Musik in diesen Tagen ist besonders wichtig", betonte Andreas Philippi in seiner Ansprache. Er dankte den Musikern und rief dazu auf, an den bald beginnenden Impfungen gegen die Covid-19-Impfungen teilzunehmen. Den Anwesenden versprach er, diese mit dem DRK Osterode vor Ort persönlich vorzunehmen.

"Ein Zeichen setzen. In Einrichtungen, in denen Seniorinnen und Senioren weitestgehend alleine sind, fast von der Außenwelt abgeschirmt leben und geschützt werden müssen, wollen wir mit der Adventsmusik Freude bereiten. Vor allem wollen wir mit der Musik Mut machen in diesen Tagen und zeigen, dass wir gemeinsam und im guten Miteinander durch diese Zeit kommen", beschreibt Marcel Riethig die Idee für diese Aktion. Die gut 30 Zuhörerinnen und Zuhörer klatschen fleißig Beifall, so dass zum Schluss noch eine Zugabe gespielt wurde.