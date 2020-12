In Zorge: Feuer bricht in Küche eines Betriebes aus

Hoher Sachschaden in noch unbekannter Höhe, aber keine verletzten Personen – dies ist die Bilanz eines Feuers in einem Betrieb in Zorge am Abend des 22. Dezember. Gegen 21.13 Uhr schrillten in der gesamtem Gemeinde Walkenried die Sirenen, die Einsatzkräfte wurden zu einem gemeldeten Zimmerbrand in der Taubentalstraße in Zorge gerufen. Aus bisher ungeklärter Ursache war es zu einem Brand in der Küche des Betriebes gekommen.

Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr entstand erheblicher Sachschaden

Dichter Rauch schlug den Feuerwehrleuten in Zorge entgegen. Foto: Thorsten Berthold

Die Feuerwehrleute, die schnell vor Ort waren, konnten das Feuer auf den Entstehungsbereich begrenzen. Dennoch ist unabhängig davon ein erheblicher Schaden am Gebäude und an der Einrichtung eingetreten, Menschen sind nicht zu Schaden gekommen, wie die Feuerwehr mitteilt. Das komplette Gebäude wurde belüftet, um den Schaden durch den Brandrauch zu minimieren. Die Freiwilligen Feuerwehren Walkenried und Wieda konnten noch vor Mitternacht von der Einsatzstelle abrücken. Die Ortsfeuerwehr Zorge verblieb zur Brandwache vor Ort.

Im Einsatz waren neben den Feuerwehren aus Walkenried, Wieda und Zorge noch der Rettungsdienst, der FTZ des Landkreises Göttingen mit AB-Atemschutz, die Polizei Bad Lauterberg und Mitarbeiter des Energieversorgers Harzenergie.