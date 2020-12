Engel und Eisbär besuchen die Kindergärten in Walkenried

Im Jahr 2020 ist aufgrund der Corona-Pandemie alles anders – aber die Weihnachtszeit wirft auch in Corona-Zeiten ihre Schatten voraus. Gerade für die Kinder fallen in diesen Tagen viele kleine Höhepunkte und Veranstaltungen aus, auch in Bad Sachsa. Auch im Märchengrund war alles schon fertig geplant und organisiert. Der Advent im Märchengrund sollte zauberhaft werden, mit Weihnachtsbeleuchtung, kleinen Aktionen und süßen Überraschungen. Corona hat aber nach wie vor alles und jeden fest im Griff, der Märchengrund musste daher aufgrund der Regelungen im Lockdown geschlossen bleiben.

Kinder haben sichtlich Spaß

„Dann bringen wir den Advent eben zu den Kindern“, war prompt die Lösung der Ideenschmiede von den Verantwortlichen des Märchengrunds, der Tourist-Information und Bad Sachsa Holding, wie Madlen Hellriegel erklärt. Nachdem schon die Kindergärten in Bad Sachsa inklusive Ortsteilen besucht wurden, ging es in dieser Woche auf zur dritten und letzten Etappe der besonderen Weihnachtstour.

Spaß hatten die Kinder beim Aussuchen. Foto: Karen Ruppelt / Touristinfo Bad Sachsa

Es wurden wieder kleine Aufmerksamkeiten, diesmal an glückliche Kinder in Walkenried, Wieda und Zorge verschenkt, die ihren hohen Besuch ganz aufgeregt und herzlich begrüßten. Es wurde mit Frau Holle ein Lied gesungen, man hatte Spaß beim Sport mit dem Eisbären und für den Weihnachtsmann wurde selbstverständlich ein Gedicht aufgesagt.

Die Reaktionen der Kinder berührte das Team des Märchengrunds, der Tourist-Information und Bad Sachsa Holding bei jedem Termin. „Weihnachtsmann, könnt Ihr morgen wiederkommen“, fragte beispielsweise ein kleines Mädchen in Zorge. „Das schönste an Weihnachten sind die strahlenden Kinderaugen“, sagt Bärbel Hinrichs vom Märchengrund Bad Sachsa, die diese Aktion natürlich selbst als Frau Holle auch mitbegleitet hat. „Die Kinder haben sich so gefreut, damit haben wir schon alles erreicht.“ Und Karen Ruppelt von der Tourist-Info fasst zusammen: „Wenn es mit der Weihnachtsstimmung in diesen Tagen auch noch so schwierig sein mag, in diesen kleinen Momenten mit den Kindern liegt immer ein Stück Adventszauber, dafür sind wir sehr dankbar“.

350 Pakte gepackt

Im Vorfeld der Aktion stand für die Verantwortlichen aber auch einiges an Arbeit an. Insgesamt 350 Pakete wurden liebevoll verpackt, ehe es zur Verteilung in die Kindergärten und Kindertagesstätten ging.