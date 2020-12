„Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke“ – darauf macht der Tierschutzverein Bad Sachsa aufmerksam. Während sich die Helfer zu jeder Zeit über den Umzug der Schützlinge in neue Zuhause freuen, bleibt der Monat Dezember diesbezüglich außen vor: „Bereits seit Jahren vermitteln wir keine Tiere im Dezember“, schreibt der Verein und erklärt: Zum einen solle verhindert werden, dass Hund, Katze und Co. als unbedachtes Geschenk unter dem Weihnachtsbaum landen – „denn die Anschaffung eines tierischen Lebewesens darf niemals eine spontane Idee sein“. Außerdem bedeute der Jahreswechsel besonderen Stress für Tiere – „ob nun aufgrund der aktuellen Situation geböllert werden darf oder nicht, stehe noch im Raum. Auch inwieweit Treffen mit Familie und Freunden erfolgen dürfen, wissen wir heute noch nicht.“

Trotzdem: Vorsorglich wird der Verein den Vermittlungsstopp beibehalten. „Wer sich nach reiflicher Überlegung gern eines unserer Tiere als neues Familienmitglied nach Hause holen möchte, darf natürlich gern anfragen und sich gegebenenfalls schon einmal mit dem Vierbeiner treffen. Weihnachten und den Jahreswechsel sollte das Tier noch in gewohnter Umgebung in der Pflegestelle und mit ihm bekannten Menschen verbringen.“

Vorher informieren

Einem Umzug im Januar stehe dann nichts im Weg. Kontakt ist unter Telefon 05523/2991 oder im Internet unter www.tierschutz-bad-sachsa.de möglich. „Wer generell noch unentschlossen ist oder noch nie mit einem Tier zusammengelebt hat, sollte sich unbedingt immer im Vorfeld ausreichend informieren“, schreibt der Tierschutzverein Bad Sachsa. Hilfe gebe es auf seiner Internetseite, wo jeder anhand aufgelisteter wichtiger Punkte für sich persönlich, und nicht zuletzt zum Wohle des Tieres, eine Entscheidungshilfe findet.

Weiter teilt der Sachsaer Tierschutzverein mit: In der Weihnachtszeit „haben leider Stopfleber und Gänsebraten Hochkonjunktur. Einem hilflosen Tier wird mehrmals täglich gewaltsam ein Schlauch in den Hals gerammt, dieser ständig mit erheblich mehr Futter, als eigentlich erträglich ist, befüllt. Die Tiere leiden schrecklich. Brauchen wir wirklich diese Art ‚Delikatesse‘? Auch die Massenhaltung in viel zu kleinen Käfigen, meist unzureichende medizinische Versorgung, das lieblose Halten der Gänse, und oft unmenschliches Vorgehen bei der Schlachtung der ‚Massenware Tier‘ bitten die Tierschützer zu bedenken. Alternativ bieten erfreulicherweise Bauern beispielsweise Tiere aus Freilandaufzucht an. Oft darf der Käufer auch mal einen Blick auf die artgerecht lebenden Tiere werfen.“