Wieda: Punschtreff und Konzerte in der Kirche sind abgesagt

Nach der Verschärfung der Coronaregelungen von Bund und Land wurden nun der Punschtreff und die Konzerte in der Lutherkirche abgesagt. In einem Gespräch haben Pfarrer Stefan Gresing und Klaus-Erwin Gröger von der Wiedaer Krippenweihnacht die Entscheidung gegen die Veranstaltungen in der Kirche getroffen.

Zum einen dürfen Gruppenmitglieder, die aus mehreren Haushalten kommen, nicht gemeinsam auftreten, und zum anderen ist es nicht akzeptabel, dass in Zeiten, in denen selbst Gottesdienste nur eingeschränkt stattfinden, in den gleichen Räumen Konzerte angeboten werden – wenn auch mit stark reduzierter Besucherzahl, so Gröger in einer Mitteilung.

Ebenso wurde in Abstimmung mit dem Vorsitzenden des Bürgervereins, Roland Müller, und dem Ordnungsamt die Durchführung des Punschtreffs abgesagt.

Gröger: „Man ist sich im Klaren darüber, dass wir damit viele Bürger und Besucher enttäuschen, da die Nachfrage für diese Komponenten der Wiedaer Krippenweihnacht in den letzten Tagen sehr groß war und die Krippenweihnacht für viele die krönende Veranstaltungsfolge in der Vorweihnachtszeit darstellt.“ Allerdings habe für die Verantwortlichen Sicherheit und Gesundheit Vorrang.

Dennoch sind die Einwohner und Besucher einladen, bei einem Spaziergang die Außenkrippen zu besuchen und die herausragende Beleuchtung des Ortes zu genießen. So gibt es in diesem Jahr nicht nur eine neue Krippe, sondern auch Ergänzungen wie beim „Haus Erholung“ in Wieda.

Am kommenden Freitag werden darüber hinaus zwei Kamerateams vor Ort unterwegs sein. „Sat1 Regional“ wird in einer Liveschaltung um 17.30 Uhr über die Krippenweihnacht berichten, und das Team vom NDR wird an zwei weiteren Tagen viele Eindrücke vom Krippendorf für eine Reportage aufzeichnen.

