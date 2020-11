Volksbank Braunlage auf der Erfolgsspur

Die Filiale der Volksbank Braunlage in Wieda.

Wie gewohnt tagte die Generalversammlung der Volksbank Braunlage im Kurgastzentrum, jedoch „coronabedingt“ unter veränderten Rahmenbedingungen mit einem strengen Hygienekonzept. Unter Leitung des Aufsichtsratsvorsitzenden Peter Ullrich ging es darum, die Berichte zum vergangenen Geschäftsjahr entgegenzunehmen und die nach Satzung und Gesetz notwendigen Beschlüsse herbeizuführen.

Dass die regionale Kreditgenossenschaft nicht auf eine schnelle Gewinnmaximierung aus sei, sondern die Förderung von Mitgliedern und Kunden oberste Priorität habe, wurde in den Berichten der Bankvorstände Thomas Janßen und Kai Engelhardt wieder deutlich.

Bilanzsumme steigt weiter an

Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick: Die Bilanzsummeerhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 Prozent auf jetzt 174,6 Millionen Euro.

Das gesamte betreute Kundenvolumen, dieser Wert beinhaltet neben den in der Bilanz festgeschriebenen Geschäften das gesamte Volumen aller Kreditgeschäfte und Einlagen der Mitglieder und Kunden, stieg um 2,0 Prozent auf 301,5 Millionen Euro. Bei den bilanziellen Kundenforderungen verzeichnete die Bank ein Wachstum von 1,0 Prozent auf 113,6 Millionen Euro. Das gesamte Kreditvolumen belief sich auf insgesamt 135,2 Millionen Euro.

Wertpapiere sind beliebt

Die in der Bilanz eingestellten Einlagen der Kunden stiegen um 3,0 Prozent auf 135,4 Millionen Euro. Großer Beliebtheit erfreuten sich Anlagen in Wertpapiere, Investmentfonds und Versicherungen. Das zeigt sich bei den Summen, die die Bankkunden bei den Partnern im Genossenschaftlichen Verbundangelegt haben. Dieser Wert lag im vergangenen Jahr bei 30,9 Millionen Euro – ein Plus von 10,5 Prozent.

„Das zurückliegende Jahr war ein zufriedenstellendes Geschäftsjahr für uns sowie unsere Mitglieder und Kunden“, bilanzierte Aufsichtsratsvorsitzender Peter Ullrich

Der ausgewiesene Jahresüberschuss liegt bei 699.000 Euro. Durch Beschluss der Generalversammlung fließen davon 6,0 Prozent als Dividende auf die Konten der 4.880 Mitglieder. Mit dem verbleibenden Teil ihres Überschusses sorgt die Volksbank Braunlage für die Zukunft vor und stärkt ihr Eigenkapital.

Knapp 50.000 Euro gespendet

Auch im Bereich von Spenden und Sponsoring war die Volksbank stark engagiert. Im Jahr 2019 kam eine Gesamtspendensumme in Höhe von fast 50.000 Euro zusammen.

Große Einmütigkeit bewies die Versammlung bei den anstehenden Beschlüssen. Jeweils einstimmig votierte sie für die Feststellung des Jahresabschlusses und für die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat. Daniel Richter und Achim Frielingsdorf wurden erneut in den Aufsichtsrat gewählt.

Die Volksbank Braunlage unterhält unter anderem in Walkenried, Wieda und Zorge Zweigstellen.