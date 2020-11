Der Unesco Global Geopark Harz , Braunschweiger Land und Ostfalen , der geprägt ist von einer großen geologischen Vielfalt, hat ein von dem Regionalverband Harz mit Sitz in Quedlinburg entwickeltes Kartenspiel jetzt erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Dazu waren die Verantwortlichen des Regionalverbandes Harz, Dr. Klaus George (Leiter) und Esther Czymoch (angestellte Geologin und Projektbegleiterin) in die Grundschule nach Walkenried gereist, da die Gemeinde Walkenried jüngstes Fördermitglied des Regionalverbandes ist und natürlich auch wegen des bekannten Klosters hier im Ort. Daher war neben der Rektorin , Maren Lopez de Vergara y Hetzer, und der Klassenlehrerin Dana Wedekind auch Christopher Wagner als allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters zu der Spielvorstellung erschienen.

2.000 Spiele werden verteilt

Das Spiel wurde von Karoline Weber als Spieleentwicklerin während ihrer Tätigkeit als Umweltpraktikantin beim Regionalverband Harz gemeinsam mit dem Verband entwickelt. Die Spiele für Nutzer ab 8 Jahren werden an alle Schülerinnen und Schüler der vierten Klassen der Fördergemeinden kostenfrei abgegeben, 2.000 Spiele sind zunächst hergestellt worden. Das Spiel lädt ein zu einer Entdeckungsreise der Gebiete des Geoparks Harz, Braunschweiger Land und Ostfalen.

In spielerischer Form lernen die Kinder und ihre Familien die große geologische Vielfalt der Region kennen, die sich in den natürlichen Formen (Fels, Gestein) und vielen Bauwerken der Region widerspiegelt.

Die Spieler sammeln die unterschiedlichsten Gesteine und damit auch die entscheidenden Punkte , die Sieger dürfen sich „Fleißiger Bergmann “ und „ Berghauptmann “ nennen. Weiterhin gibt es in dem Spiel auch mehrere Ereigniskarten, die den Spielverlauf auch schon einmal beeinflussen können. Die Figuren der Ereigniskarten haben übrigens alle einen gewissen Bezug zum Harz .

Viele Informationen gegeben

Da es in der Grundschule Walkenried zwei vierte Klassen gibt, wurden diese geteilt und so saßen in dem regelmäßig gelüfteten Klassenraum 20 neugierige und gespannte Kinder beisammen. In anschaulicher Form unter ständiger Einbeziehung der Kinder erklärten Klaus George und Esther Czymoch die in dem Spiel vorkommenden Gesteine und Figuren, bevor dann ein „echter“ Spieldurchgang gespielt wurde.

Alle beteiligten Schüler der Präsentation mit Esther Czymoch (hintere Reihe von links), Klaus George, Christopher Wagner, Maren Lopez de Vergara y Hetzer und Dana Wedekind. Foto: Karl-Heinz Wolter / HK

Neben zwei Grundschülern saßen Esther Czymoch und Christopher Wagner am Spieltisch. Die einzelner Spielzüge wurden erklärt, so dass sie von den anderen Schülern jederzeit nachvollzogen werden konnten. Erklärt wurde auch die Entstehung der Gesteinsarten mit den unterschiedlichen Bestandteilen , Härten und Formen. Im dem neuen Kartenspiel erhält man auch wertvolle Tipps für Ausflüge an Orte der Region, an denen man die Bauwerke besichtigen beziehungsweise besuchen kann. Die Kinder hatten großes Interesse an den Ausführungen und an dem Spiel und waren mit Spaß und Freude dabei.

Nach der Theorie begaben sich die Kinder mit der Begleitung noch in den Ort Walkenried, wo sie am Kloster dort verbaute Steine begutachten konnten.

Weiterhin sammelten sie auch Steine aus der Wieda , die dort aus höheren Regionen des Harzes angeschwemmt wurden, wie die Fachleute genau erklärten. Somit kann das Spiel einen wertvollen Beitrag dazu leisten, das Interesse an den geologischen Gegebenheiten der Region zu erwecken.

Und laut Klaus George kann dadurch vielleicht als Nebeneffekt der Bekanntheitsgrad des Geoparks, der bei vielen Gästen bereits eingetreten ist, auch in der einheimischen Bevölkerung noch erhöht werden.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.harzregion.de.