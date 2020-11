Talsperre Steina geht wieder an das Trinkwassernetz

Die Talsperre Steina geht wieder an das Netz. Ab der kommenden Woche soll die Anlage wieder – unter Auflagen – die Trinkwasserversorgung mit übernehmen. Grund hierfür ist, dass die Stadtwerke Bad Sachsa und das Gesundheitsamt der Stadt Göttingen eine Vereinbarung zur Wiederinbetriebnahme finden konnten. Dies teilen die Stadtwerke Bad Sachsa mit. Seit dem 22. Januar diesen Jahres war der Betrieb der Anlage durch das Gesundheitsamt bis auf Weiteres untersagt worden.

Unterschiedliche Auffassungen

Grund waren unterschiedliche Auffassungen die „kurzfristigen Betrachtung der mittel- und langfristig notwendigen Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen der Trinkwasseraufbereitung “, um den immer umfangreicher werdenden Anforderungen der Trinkwasserverordnung und dem aktuellen Stand der Technik zu genügen, heißt es in der Pressemitteilung.

Auf Nachfrage unserer Zeitung sprach damals Dominik Kimyon, Pressesprecher des Gesundheitsamtes konkret von „mikrobiologischen Auffälligkeiten bei technischen Mängeln“.

Aufgrund dessen begaben sich die Stadtwerke Bad Sachsa, wie Geschäftsführer Martin Völz unserer Zeitung erklärte, in eine „ juristische Klärung der Frage“. Allerdings, so teilt das Unternehmen jetzt mit, habe man stets gemeinsam eine pragmatische Lösung versucht zu finden – und diese Verhandlungen seien nun erfolgreich abgeschlossen, so dass Trinkwasserversorgung durch die Talsperre Steina in der kommenden Woche wieder unter Auflagen zunächst bis Mitte nächsten Jahres wieder aufgenommen werde.

Vorgehen gemeinsam abstimmen

Die Verantwortlichen der Stadtwerke Bad Sachsa davon aus, dass bis dahin neben dem Wasserversorgungskonzept – das gerade erstellt und dann aktualisiert wird – auch die entsprechenden Handlungsalternativen ausgearbeitet und mit den dann involvierten Gremien abgestimmt seien. Die weitere Vorgehensweise werde dann wieder gemeinsam mit den Fachbehörden abgestimmt. „Nachdem wir uns intensiv, auch kontrovers, mit den Fachkollegen aus dem Gesundheitsamt ausgetauscht haben, freue ich mich über dieses gemeinsame, zukunftsorientierte und pragmatische Ergebnis “, sagt Martin Völz, Geschäftsführer der Stadtwerke Bad Sachsa.

Im Vorfeld wurden einige technische und organisatorische Maßnahmen – die die technischen Experten des Gesundheitsamts und der Stadtwerke unisono als unbedingt erforderlich betrachteten – umgesetzt. Außerdem wurde für den laufenden Betrieb ein erweitertes Untersuchungs-Monitoring installiert, um so „zumindest für die Übergangszeit ein Höchstmaß an Trinkwasserqualität sicherzustellen“, heißt es weiter in der Mitteilung.

Wasserversorgung bis Mitte des Jahres 2021 geplant

„Voraussichtlich zumindest bis Mitte des Jahres 2021 werden wir die Wasserversorgung wie bisher gewohnt durch die Talsperre Steina wieder aufnehmen, natürlich immer mit den bekannten Einschränkungen, dass wir sofort umstellen werden, wenn wir die Trinkwasserqualität an dieser Stelle nicht sicherstellen können“, sagt Martin Völz abschließend.

