Walkenried pflanzt Präsent-Eiche an besonderer Stelle

Knapp vier Wochen ist es her, dass passend zum 30. Jahrestag der Wiedervereinigung Deutschlands der Spatenstich für den Radweg zwischen dem niedersächsischen Walkenried und dem thüringischen Ellrich erfolgte. Das grenzüberschreitende Projekt soll dabei nicht nur Regionen miteinander verbinden, sondern auch Symbolcharakter aufzeigen. Auf Walkenrieder Seite sind die Bauarbeiten sogar bereits abgeschlossen, ein knapp drei Meter breiter, asphaltierter Radweg ist bis hin zur Landesgrenze nach Thüringen entstanden.

Aber nicht nur das: Am Donnerstagmittag konnten Walkenrieds Verwaltungschef Christopher Wagner und Stefan Jödicke, Vorarbeiter auf dem Baubetriebshof, auch noch eine besondere Pflanzaktion an der Landesgrenze vornehmen. Vonseiten des Niedersächsischen Umweltministeriums hatte die Kommune – wie alle anderen im Land auch – eine junge Eiche erhalten.

Diese, so Christopher Wagner, soll vor allem als ein Zeichen für die generelle Wiederaufforstung der Wälder bei den Kommunen vor Ort eingepflanzt werden. In der Einheitsgemeinde wählte man dafür eben jenen Ort aus, an dem die Radwege aus beiden Bundesländern aufeinandertreffen.

Von Walkenrieder Seite aus ist der Radweg bis hin zur Landesgrenze fertiggestellt. Foto: Thorsten Berthold / HK

Und nicht nur das: an der Stelle ist auch ein Rastplatz mit Ruhebänken vorgesehen. Beim Rotbuchenfest (wir berichteten) hatten die Pastoren in beiden Kommunen angekündigt, Gelder für die Bänke sammeln zu wollen, die im Frühjahr 2021 aufgestellt werden sollen. Dann, so erklärte es Christopher Wagner bei der Baumpflanzung, sollen auch die Arbeiten am neuen Radweg auf Thüringer Seite begonnen beziehungsweise ebenfalls noch im Frühjahr kommenden Jahres auch beendet werden. „Die offizielle Freigabe des grenzüberschreitenden Projektes werden wir also im kommenden Jahr begehen können“, zeigt er sich zuversichtlich.