Einwohner-Umfrage zur Fusion: „Sagen Sie uns Ihre Meinung!“

Die Diskussion rund um eine mögliche Fusion der Stadt Bad Lauterberg und der Gemeinde Walkenried läuft auf Hochtouren: Während in den Räten der beiden Kommunen über die Gebietsänderungsverträge gesprochen wurde, reichten ebenso die Organisatoren des Bürgerbegehrens in Walkenried Stimmen ein, um einen Bürgerentscheid zur Frage des Zusammenschlusses herbeizuführen (wir berichteten).

Die Einwohner der Gemeinde Walkenried und der Stadt Bad Lauterberg haben in dieser Woche aber auch noch einmal Post zur Zweierfusion seitens der Verwaltungen der beiden Kommunen erhalten. Die 16-seitige Informationsbroschüre ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt und enthält auch eine Meinungsumfrage.

Die Verantwortlichen bitten die Einwohnerinnen und Einwohner darum, sich Zeit zu nehmen und die Broschüre aufmerksam zu lesen und auch an der Befragung teilzunehmen. Dadurch erhofft man sich vor allem Informationen darüber, was die Menschen in Bezug auf das Thema Fusion konkret bewegt, was für sie ein Pro- oder Contra-Argument ist.

Chancen und Risiken

Die Chancen und Risiken des möglichen Zusammenschlusses der beiden Südharz-Gemeinden versuchen auch die Verantwortlichen der Broschüre anhand verschiedener Themenfelder aufzuzeigen. In dem Schreiben wird unter anderem auf Gebiete wie Finanzen eingegangen, wie diese aktuell aufgestellt sind, was eine Fusion bewirken würde – und vor allem auch welche finanziellen Herausforderungen die Stadt Bad Lauterberg und die Gemeinde Walkenried (Neubau Feuerwehrhäuser und Kindertagesstätten, Digitalisierung der Grundschulen usw.) in den kommenden Jahren auf jeden Fall angehen müssen. In dem Zusammenhang wird auch immer wieder der Gebietsänderungsvertrag ins Spiel gebracht und darauf hingewiesen, was im Vorfeld geklärt werden kann – und auch was nicht. Beispielsweise die Steuersätze wären eine Angelegenheit der neuen Kommune beziehungsweise des dann neu zu wählenden Rates.

Auch auf verschiedene, in der Öffentlichkeit immer wieder zum Teil kontrovers diskutierte Themenfelder wie Straßennamen, Feuerwehr, Grundschulen oder Bürgerbüros wird eingegangen. Bürgerbüros soll es bedarfsgerecht in beiden Kommunen weiter geben, die Kernverwaltung soll zentralisiert werden, heißt es in dem Schreiben.

Beide Schulen werden gebraucht

Im Gebietsänderungsvertrag ist auch festgehalten, dass die Grundschulen bedarfsgerecht erhalten bleiben sollen. Beide Schulen würden wie die Kinderzahlen zeigen, auch gebraucht werden. Man wolle daher dafür sorgen, dass diese attraktiv bleiben und die notwendigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen.

Beim Thema Feuerwehr wird in dem Schreiben betont, dass man diese nicht nur in der jetzigen Form erhalten, sondern sogar ausbauen will. Bei den Straßennamen verweist man darauf, dass die Räte zurzeit der Ansicht seien, dass diese nicht geändert werden müssen. Eine Gefahr bei der Zustellung oder bei Notfällen durch doppelte Straßennamen sehe man nicht.

Abschließend wird in dem Schreiben betont, dass aus Sicht der Herausgeber man gemeinsam stärker sei, unter anderem als fusionierte Stadt mit zwei Weltkulturerben, als Einkaufsstadt und Gesundheitsregion werben könne, im Tourismus gemeinsam und nicht als Konkurrent agiert werden könne.

Bei dem Fragebogen ist es den Verantwortlichen vor allem wichtig, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer genauer angeben, warum sie für oder gegen eine mögliche Fusion sind.

Der Entwurf des Gebietsänderungsvertrages ist auf den Internetseiten der beiden Kommunen – www.badlauterberg.de und https://rathaus.walkenried.de – einsehbar.