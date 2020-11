Nachnutzung „Alter Sportplatz“: Grüne zeigen neue Ansätze

Die Grünen haben für das mögliche Baugebiet „Alter Sportplatz“ andere Pläne als im Bauausschuss präsentiert wurden und stellen diese in einem umfangreichen Konzept „Wohnen und Leben in Bad Sachsa nachhaltig entwickeln“ zusammengefasst vor. Das berichtet die Fraktion im Stadtrat in einer Pressemitteilung. „Wir haben sinkende Einwohnerzahlen in Bad Sachsa, einiges an leerstehenden Häusern und Baulücken – da ist es erstmal nicht logisch, nur auf Neubau von Einfamilienhäusern am Stadtrand zu setzen“, erklärt Fraktionsvorsitzender Simon Metzger einige Grundüberlegungen.

„Wir möchten Stadtentwicklung für die ganze Stadt – das bedeutet, dass wir leerstehende, alte Häuser, Baulücken und Menschen, die zum Beispiel im Alter gerne in barrierefreie kleinere Wohnungen ziehen möchten, statt in ihren großen Häusern zubleiben, mitdenken. Wenn wir den Bestand an Häusern und Wohnungen miteinbeziehen, kommen wir zu ganz anderen Schlüssen als bisher öffentlich Geäußertes: Es sollte ein Register bei der Stadt geben für leerstehende Häuser und Baulücken – insbesondere, wenn diese nicht in städtischem Besitz sind. Wenn wir diese bestehenden Möglichkeiten ökologisch modernisieren, können wir das Gebiet ‚Alter Sportplatz‘ ganz anders entwickeln.“

So fehle zum Beispiel moderner Wohnraum für Alleinerziehende mit Kindern und Menschen, die vielleicht im Alter noch eine Wohngemeinschaft gründen möchten. „Wir sollten schauen, dass wir auf dem Gebiet des ‚Alten Sportplatzes‘ Mehrgenerationenwohnen und ein schönes Quartier entwickeln mit Gemeinschaftsbereichen, Miet- und Eigentumswohnungen und einer Kindertagesstätte, statt nur noch mehr Einfamilienhäuser einzuplanen. Dafür sollten wir die Kooperation mit Akteuren wie der Kreiswohnbau oder Wohnungsbaugenossenschaften suchen und nicht das riesige Gelände als Ganzes direkt verkaufen“, so Metzger.

„Wir wollen, dass die Stadtgesellschaft über die Weiterentwicklung Bad Sachsa diskutiert und sich einbringt – deshalb verstehen wir unser Konzept mit verschiedenen Ansatzpunkten als Diskussionspapier, dass wir nicht für die Schublade oder nur für Anträge im Rat geschrieben haben. Es ist eine Einladung, sich in der Diskussion einzubringen.“

Das Konzept ist online abrufbar unter: www.gruene-osterode.de/badsachsa/aktuelles-und-hintergruende/

Info: Konzept „Wohnen und Leben in Bad Sachsa nachhaltig entwickeln“ (Auszug)

„Um das Bedürfnis nach gutem Wohnraum und einer intakten Umwelt in Einklang zu bringen, kann eine grüne Antwort nicht das Unterstützen immer neuer Bauvorhaben ohne Berücksichtigung der anderen Herausforderungen sein. Stattdessen sollten verschiedene, gut durchdachte Maßnahmen im Zusammenspiel politisch diskutiert und beschlossen werden, um alle diese Herausforderungen gemeinsam anzugehen. Zur Belebung der Diskussion um die besten Konzepte für Bad Sachsa legen wir hier einige Lösungsansätze vor.“

Anstatt neue Baugebiete (am Stadtrand) auszuweisen, sollten Baulücken geschlossen werden. Da dieses Bauland sich nicht in städtischer Hand befindet, sollte es in regelmäßigem Abstand von der Stadt einen Aufruf geben, freies Bauland zu melden, sodass die Verwaltung ein Register führen und Interessierte an Eigentümer vermitteln kann. Ebenso sollte es ein Register für leerstehende Häuser geben.

Um die energetische Renovierung von Wohnhäusern zu fördern, sollte das städtische Programm zur Förderung des Zuzugs von Familien und Senioren, das es bereits für den Bau von neuem Wohnraum gibt, auf gekauften Wohnraum ausgeweitet werden. Auch private Investitionen in Energieeffizienz sollten unterstützt werden.

Beim Neubau sollte auf Gipsbauplatten verzichtet werden – zur Schonung des Südharzer Gipskarstes. Wir sollten in Bad Sachsa eine Solardachpflicht – wie dieses Jahr in Bremen beschlossen – prüfen.

Am „Alten Sportplatz“ sollte in Kooperation mit Investoren klimafreundlicher, barrierefreier Wohnraum geschaffen werden: 3-Zimmer-Wohnungen für Paare, junge Familien, ältere Menschen oder Alleinerziehende sowie Wohnungen, die die Möglichkeit für Wohngemeinschaften von Senioren ermöglichen. Dadurch könnten ältere Menschen, die in großen Häusern in Bad Sachsa leben, umziehen – und Immobilien werden frei.

Ebenfalls kann auf dem Gebiet eine Kindertagesstätte mit Krippen-, (Wald-)Kindergarten- und Hortgruppen entstehen – um den Zuzug von Familien zu fördern.