Walkenried hat ein Familienzentrum auf Rädern

Im Landkreis Göttingen gibt es etwa 18 Familienzentren-Standorte, die Angebote zu Begegnung, Bildung und Beratung für Eltern und Kinder anbieten (wir berichteten). Eine neue Form dieser Zentren existiert nun in der Gemeinde Walkenried: ein mobiles Familienzentrum. Es handelt sich um einen Multivan, der regelmäßig Walkenried, Wieda und Zorge anfährt. „Geplant ist, dass ich jede Woche an allen drei Standorten der Gemeinde bin. Überall habe ich einen Raum bekommen“, sagt John-James Baldenweck.

Den grauen Awo-Bus stellte er vergangenen Mittwoch vor dem Jugendclubhaus in Walkenried vor. Mitbringen kann er zum Beispiel Spielzeug wie Bälle und Riesen-Jenga, Geschirr, Hygieneartikel, die „Kreativkiste“ oder Matten, auf denen Babys während der Treffen liegen. Im Fahrzeug können die hinteren Sitzbänke bei Bedarf so umgebaut werden, dass sich mehrere Leute gegenübersitzen können – wenn sie zum Beispiel einen Regenschauer abwarten und sich dabei unterhalten wollen.

Trainings, Hilfen und Spiele

Im Jugendclubhaus wurde das mobile Familienzentrum der Gemeinde Walkenried im kleinen Rahmen eröffnet. Baldenweck erläuterte die „Projekte und Herzensangelegenheiten“, die er – wenn es die Corona-Lage zulässt – anbieten will. Dazu zählen neben Beratungen und der Hilfe beim Ausfüllen von Anträgen auch Elterncoachings, Bewerbungs- und Erste-Hilfe-Trainings für Jugendliche, Spielenachmittage und Hausaufgabenhilfe, kochen und backen, ein Familiencafé sowie Mutter-Kind- beziehungsweise Vater-Kind-Angebote. Unter anderem letztere könnten auch am Wochenende stattfinden. Zunächst hatte er vor, bis Jahresende mittwochs die Orte der Gemeinde anzusteuern.

Wenn es die Corona-Situation zulässt, soll es eine große Eröffnungsfeier des mobilen Familienzentrums geben – vielleicht in Verbindung mit einem Frühlingsfest.

Der kleine Start fand Anfang der Woche – vor den neuen Maßnahmen der Regierung, die Ansteckungen zu verringern – statt. Dabei sagte Walkenrieds Verwaltungschef Christopher Wagner, es gebe gute räumliche Möglichkeiten, die gerne zur Verfügung gestellt werden. Neben dem Jugendclubhaus und der Kita Wieda zum Beispiel auch Sporthallen und die Tennishalle oder den Geiersberg, wo unter anderem Spiel- und Bolzplatz zu finden sind.

„Unser Beitrag ist, Ihnen Unterkunft anzubieten“, so Wagner. Die Gemeinde profitiere von dem Awo-Familienzentrum, weil sie an vielen Stellen nicht diese Möglichkeit habe. „Es ist ein besseres Angebot, als wir es uns leisten könnten.“ Walkenried hat jedoch auch eine Jugendpflegerin, Sylvia Köhler hat die halbe Stelle inne.

Zentren tauschen sich aus

Die mobile Variante sei auch für ihn neu, sagte Mario Herz, Leiter des Awo-Jugendhilfeverbunds Südharz. Damit müsse Baldenweck nicht warten, dass die Leute auf ihn zugehen. Außerdem werde mit anderen Familienzentren zusammengearbeitet, sie könnten voneinander profitieren. Zum Beispiel könnte ein neues Angebot in Walkenried an andere Standorte exportiert werden. Und wenn mal ein Mitarbeiter krank oder im Urlaub ist, kann ein anderer die Aufgaben übernehmen.

Der graue VW-Bus wurde extra für den Zweck in der Gemeinde Walkenried umgebaut, berichtete Herz. Zusammen mit Christopher Wagner sei das Konzept ausgearbeitet und schließlich vom Landkreis für gut befunden worden. Zuvor sei geschaut worden, welche Angebote vor Ort noch gebraucht werden.

Der Kreistag hatte sich für Familienzentren in den Kommunen ausgesprochen. Die Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist Trägerin zum Beispiel in Bad Sachsa und nun in Walkenried.

Info: Kontakte

Einen Fragebogen des neuen Familienzentrums gibt es unter www.umfrageonline.com/s/3a02cc1 im Internet. Gefragt wird nach Wünschen von Familien der Gemeinde Walkenried und wobei sie unterstützt werden können.

Zu erreichen ist John-James Baldenweck beziehungsweise das Awo-Familienzentrum unter Telefon 05523/303225 oder 0152/22662103 oder per E-Mail an familienzentrum-suedharz@awo-thueringen.de.

Im Altkreis Osterode gibt es Kinderschutzkräfte, die beraten, wenn jemand befürchtet, dass ein Kind gefährdet ist. Sie sind Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr zu erreichen unter Telefon 0175/3445224.