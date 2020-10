Einsatz beim Verkehrsunfall auf der Harzstraße in Neuhof.

Neuhof. An der Kreuzung beim ehemaligen Braunschweiger Hof war es am Mittwochnachmittag erneut zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Feuerwehr rückt zu Unfall auf Harzstraße in Neuhof aus

Zu einem Verkehrsunfall auf der Harzstraße in Neuhof sind die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Neuhof am Mittwochnachmittag alarmiert worden. An der Kreuzung beim ehemaligen Braunschweiger Hof war es – wie schon vor vier Wochen – zu einem Verkehrsunfall mit auslaufenden Betriebsstoffen gekommen.

Die eintreffenden Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle, streuten die ausgelaufenen Betriebsstoffe mit Bindemittel ab und führten sie der fachgerechten Entsorgung zu. Des Weiteren wurde das Abschleppunternehmen bei der Bergung eines Unfallfahrzeuges unterstützt.

Keine Verletzten

Nach circa 45 Minuten konnten die drei Fahrzeuge der Feuerwehr wieder einrücken. Auch die Polizei aus Bad Lauterberg war vor Ort. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden in unbekannter Höhe an beiden beteiligten Fahrzeugen.