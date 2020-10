Simple Bitte: Kippen gehören in den Mülleimer

Sie gehören zum Bild in Städten und Gemeinden hinzu – und sorgen immer wieder für Ärger: achtlos hinweggeworfene Zigarettenkippen. In Bad Sachsa zumindest soll damit Schluss sein: Joachim Becker, selbst Raucher, ist beim Gang durch seine Heimatstadt folgendes aufgefallen: „Viele Raucher drücken ihre Zigarettenkippen auf den Deckeln der Müllbehälter in der Markt- und Schulstraße aus – und lassen sie dort liegen, anstatt sie in den darunter hängenden Mülleimer zu werfen.“

Idee der Stadtverwaltung vorgetragen Doch dank einer einfachen Lösung soll dieses Problem gelöst werden – das ist zumindest die Hoffnung von Becker – wenn denn die Raucher des Lesens mächtig sind. Er hat – mit Erlaubnis des Ordnungsamtes der Stadt Bad Sachsa – in einem selbst finanzierten Versuch auf vier Mülleimern in der Markt- und Schulstraße Schilder mit der deutlichen Botschaft „Ausgedrückte Kippen bitte in den Abfallbehälter werfen“ angebracht – und das mit Erfolg. „In den vergangenen Monaten konnte ich wie auch die Stadtverwaltung feststellen, dass an den Mülleimern mit den Schildern weniger Kippen herumlagen.“ Früher wurden diese durch Wind und Regen „malerisch“ um die Behälter verteilt. Joachim Becker beim Anbringen eines der Schilder auf einem der städtischen Mülleimer. Foto: Privat Die Idee kam sogar so gut an, dass jetzt nach Kostenübernahme durch die Stadtverwaltung 20 weitere Hinweisschilder von der Firma Röger aus Bad Sachsa erstellt wurden und durch die beiden Mitglieder des „Alte Herren Club“ (AHC) Werner Blum und Joachim Becker an den restlichen Müllbehältern in der Innenstadt angebracht werden konnten. Stadtbild verschönern „Der AHC feiert im kommenden Jahr sein 100-jähriges Bestehen und möchte mit dieser Aktion und der im Frühjahr erfolgten Pflanzung einer Roteiche im Vitalpark kleine Beiträge zur Verschönerung der Stadt Bad Sachsa leisten“, erläutert Joachim Becker und freut sich über das Ergebnis seiner Idee.