Ein Rundumsorglos-Paket für die Grabstelle inklusive Gärtner

„Der Tod ist bis heute ein Thema, dass unsere Gesellschaft gern verdrängt“, dies betonte Christian Mühlbrecht vom Unternehmen Mühlbrecht Grabmale aus Bad Harzburg. Auf der jüngsten Sitzung des Bauausschusses der S tadt Bad Sachsa wurde sich dem Thema aber angenommen – genauer gesagt der möglichen Zukunft der Friedhöfe im Stadtgebiet. Ausgangspunkt des Vortrags von Mühlbrecht und der anschließenden Diskussion war die Einführung möglicher neuer Bestattungsformen auf den Städtischen Friedhöfen, ein Antrag, den die Gruppe FDP/Aktiv/Täuber eingebracht hatte.

Urnensammelgräber mit Stelen bildeten die Ausgangsidee

Konkret ging es darum, sogenannte Urnensammelgräber, also halbanonyme Grabstellen, bei denen an den Grabfeldern Stelen mit Namensschildern errichtet. Geboten wurde der Kommunalpolitik und auch den anwesenden Zuhörern seitens der Verwaltung aber weit mehr, wie Andrea Richter, Leiterin der Bauabteilung eingangs erläuterte.

Sie erinnerte daran, dass auch bei der von der Gruppe im Antrag erwähnten Idee zum einen die Stadtverwaltung in Vorleistung treten müsse – Stelen müssten gekauft werden –, zum anderen müsse der Bauhof auch die Pflege der Grabstätten übernehmen. „An diesem Punkt ist bei uns eine neue Idee entstanden, die der sogenannten Gärtnerbetreuten Grabfelder.“

Thema Grab: Alles in einer Hand

Was genau dies bedeutet, erläuterte Christian Mühlbrecht wie folgt: „Die Angehörigen eines Verstorbenen erhalten ein Rundumsorglospaket bestehend aus Grabstelle, Gedenkstein und Bepflanzung zu einem festen Preis für die komplette Laufzeit der Grabstelle.“

Gewährleistet werde die Pflege dabei von einem Friedhofsgärtner, der mit der Treuhand der Friedhofsgärtner, die ihren Sitz in Hannover hat, kooperiere.

Ort der Erinnerung wird geschaffen

Für die Angehörigen sei dabei von Vorteil, dass sie einen Ort der Erinnerung bzw. Trauer und Gedenken hätten, sich aber nicht um die Pflege kümmern müssten. Auch für diejenigen, die die sich für dieses Angebot entscheiden würden sei der Vorteil, dass sie niemanden nach ihrem Tod zur Last fielen mit der Pflege eines Grabes.

Aber auch für die Stadtverwaltung gebe es Vorteile: alle Verpflichtungen werden in die Obhut der Friedhofsgärtner gegeben, der Bauhof werde also entlastet. Die Gestaltung der Grabstellen könne dabei individuell erfolgen. „Ein Mustergrabfeld würde die Treuhand gemeinsam mit Steinmetzen erstellen. Es entstehen der Stadt somit keine Kosten, alles bleibt bei den Gewerken“, betonte Mühlbrecht ausdrücklich.

Im Ausschuss fanden der Vortrag wie auch die Idee breite Zustimmung. Helmut Foth (SPD) erklärte, dass er diese Art der Grabstellen und Pflege aus der eigenen Verwandtschaft her kenne und schätzen gelernt habe. „Es ist gefragt, wir sollten uns nicht dagegen verweigern." Bürgermitglied Karl-Heinz Woyda (CDU) regte hingegen an, dass man ähnlich wie in Frankreich Urnengrabstellen schaffen solle. Dort würde eine Art Mauer mit passenden Löchern für die Urnen erstellt. Vor diese würden dann Platten mit dem Namen des Verstorbenen angebracht. „Das ist einfach, kostet wenig und spart Aufwand“ lautete seine Anregung.

Liegezeiten verkürzen?

Grundsätzlich erklärten die Anwesenden, dass man das Thema noch einmal in den Fraktionen beraten wolle. Dabei wies Andrea Richter darauf hin, dass – sofern man etwas in der Art anbieten wolle – aus Sicht der Verwaltung auch die Friedhofssatzung an sich überarbeitet werden sollte.

Sie wies unter anderem darauf hin, dass man die Mindestruhezeit bei den Grabstellen (aktuell 30 Jahre bei Erdbestattungen, 25 Jahre bei Urnengräbern) abändern könne.