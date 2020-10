Wieder freie Sicht auf Wiedas Wahrzeichen

Wieda. Kampf dem Wildwuchs: Der Glockenturm in Wieda wurde von freiwilligen Helfern freigeschnitten.

„Endlich wird unser Glockenturm wieder frei“, freut sich Klaus-Erwin Gröger. Auf seine Initiative hin haben Mitglieder des Ortsrates Wieda und Helfer des Harzklub-Zweigvereins damit begonnen, das Gelände am Glockenturm vom Wildwuchs zu befreien.

Wildwuchs beendet

Mit Motorsägen und Heckenscheren wurden Bäume und Sträucher heruntergeschnitten. Weitere Einsätze werden folgen, denn der Wildwuchs nahm laut Gröger in den vergangenen Jahren so stark zu, dass der Glockenturm in seiner ganzen Pracht immer schlechter zu sehen war.

Der Glockenturm wird zur Krippenweihnacht beleuchtet. Foto: Thorsten Berthold / HK-ArchiV

Dadurch wurde natürlich auch die Adventsbeleuchtung zunehmend beeinträchtigt. „Der Glockenturm muss in der Weihnachtszeit vernünftig beleuchtet sein. Deshalb werden wir jetzt auch neue Scheinwerfer installieren, die Wiedas Wahrzeichen in ein schönes Licht tauchen“, sagt Gröger, der die treibende Kraft hinter der weit über den Harz hinaus bekannten Wiedaer Krippenweihnacht ist.

Krippenweihnacht wird gefeiert

Trotz Corona-Einschränkungen sollen auch in diesem Jahr lebensgroße Krippen bei der Krippenweihnacht zu bewundern sein und der Punschtreff zum Verweilen einladen.

Die Eröffnung ist am Freitag, 27. November, geplant. Dabei sein wird ein Reporter-Team des Fernsehsenders NDR. In einem 30-minütigen Beitrag wollen die Fernsehleute die Krippenweihnacht dokumentieren.