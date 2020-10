Zwei Verletzte bei Brand auf Campingplatz im Landkreis Nordhausen

Auf einem Campingplatz in Hünstein hat ein Wohnwagen gebrannt.

Hünstein. Auf einem Campingplatz in Hünstein ist ein Wohnwagen in Brand geraten. Im Fahrzeug befand sich eine fünfköpfige Familie.

Bei einem Brand auf einem Campingplatz in Hünstein im Landkreis Nordhausen sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, fing der Wohnwagen einer vierköpfigen Familie in der Nacht von Montag auf Dienstag Feuer.

Die Mutter (39) und der Vater (45) wurden mit leichten Brandverletzungen und Schnittwunden ins Krankenhaus gebracht. Die drei Kinder der Familie im Alter von sechs Monaten bis zwölf Jahren wurden nicht verletzt.

Brandursache war laut Polizei vermutlich eine Verpuffung an einem Gasheizer. Der entstandene Sachschaden liegt zwischen 5000 und 10.000 Euro.