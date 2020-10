Große Aufregung in Wieda: Toilettengang führt zu Straftaten

Schrecken und Aufregung in der Mittagszeit in Wieda: Ein psychisch- und alkoholkranker Mann hat am 2. Oktober für einen Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gesorgt. Der 60-Jährige klingelte an einem Wohnhaus, mit der Bitte, seine Notdurft verrichten zu dürfen, drang dann aber einfach in das Haus ein – und landete am Ende leicht verletzt im Südharz-Klinikum in Nordhausen. Das war passiert:

Mann drängt Hausbesitzerin an die Seite Wie Jasmin Kaatz, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Göttingen auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte, war der 60-Jährige, der in einem Heim für Alkoholkranke im Ort lebt, in den Mittagsstunden in Wieda unterwegs. In der Straße Eulental klingelte er an einem Wohnhaus. Dort öffnete ihm die 87-jährige Hausbesitzerin – und der Mann gab ihr gegenüber an, auf die Toilette zu müssen. Allerdings wartete er auf keine Antwort der Seniorin, sondern drängte sich an ihr vorbei in das Haus. Dort irrte der Mann kurz umher, während in der Zwischenzeit die Polizei alarmiert wurde. Bevor diese eintraf, versuchte der 60-Jährige, der im Obergeschoss angekommen war, über einen Balkon zu entkommen. Dies misslang jedoch. Der Mann stürzte ab, wobei er sich leichte Verletzungen zuzog. Mit einem Rettungswagen wurde er zur weiteren Behandlung in das Südharz-Klinikum in Nordhausen gebracht. Ermittlungsverfahren eingeleitet Die Beamten der Polizeistation in Bad Sachsa haben gegen den 60-Jährigen nun ein Ermittlungsverfahren wegen Hausfriedensbruchs sowie wegen Körperverletzung eingeleitet.