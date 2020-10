Alarm in Walkenried: Waschmaschine fängt Feuer

Eine Waschmaschine, die aus ungeklärten Gründen Feuer fing, sorgte am Nachmittag des 1. Oktober für einen Einsatz der Feuerwehren der Gemeinde Walkenried. Auch wenn der Brand bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte durch die Bewohner des Mehrfamilienhauses in Walkenried gelöscht werden konnte, sorgte der Rauch in den Räumen für erheblichen Schaden.

Verletzt wurde niemand Um 14.05 Uhr wurden die Feuerwehrmitglieder aus dem Klosterort sowie Wieda und Zorge alarmiert, wobei nur die Mitglieder der Feuerwehr Walkenried letztlich zum Einsatz kamen. Auch der Rettungsdienst war vor Ort, konnte aber – da niemand verletzt wurde – auch wieder schnell abrücken. Nachdem die Wehrmitglieder die zerstörte Waschmaschine aus dem Haus gebracht hatten, wurde dieses noch grundlegend entlüftet, um den Rauch hinaus zu bekommen.