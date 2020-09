Grüne unterstützen Daniel Quade als Bürgermeisterkandidaten

„Wir als in Grüne Bad Sachsa stellen uns hinter Daniel Quade als Bürgermeisterkandidaten und wollen mit ihm gemeinsam viele Dinge anpacken, um Bad Sachsa voranzubringen“, erklärt Simon Metzger, Fraktionsvorsitzender der Grünen in Bad Sachsa stellvertretend für seine Partei. Intensiv überprüften die Grünen alle drei bisher bekannten Kandidaten für die Wahl, die am 22. November erfolgen wird: „Wir haben alle drei Kandidaten eingeladen für intensive Gespräche – die Entscheidung, wen wir unterstützen fiel danach einstimmig: Wir möchten Daniel Quade unterstützen, denn wir glauben, dass er mit seiner Professionalität und Kompetenz das Rüstzeug und auch das Format mitbringt, um Bad Sachsa voranzubringen.“

Mit Kompetenz überzeugt

Überzeugen konnte Quade mit Kompetenz im Bereich Personalführung, Finanzen und die vielseitige Berufserfahrung, die das Fundament bilden für eine gute Arbeit als Bürgermeister. „Gleichzeitig ist es uns wichtig, dass Daniel Quade viele Ideen mitbringt, wie sich Bad Sachsa weiterentwickeln kann und Konzepte hat für die nächsten Jahre, aber auch für die weitere Zukunft. Für etliche Projekte, die uns Grünen wichtig sind, wie den Kita-Ausbau mit Waldkindergartengruppe oder aber die Sanierung der Talsperre Steina, bringt er Lösungsansätze mit. In unserer Situation in Bad Sachsa sollten wir nicht nur das verwalten, was ist, sondern darüber hinaus denken und Verbesserungen anstreben. Denn wenn wir uns nur auf das verlassen, was schon ist, gefährden wir die Dinge, die aktuell gut laufen“, erläutert Simon Metzger.

„Natürlich stimmen wir nicht in allen Positionen zu 100 Prozent mit Daniel Quade überein, aber wir sind überzeugt, dass wir mit ihm gut zusammenarbeiten werden. Schon mit seiner Kandidatur zeigt Daniel Quade, dass er mit vielen Menschen zusammenarbeiten will und kann – so kann eine nachhaltige Zukunft für Bad Sachsa aussehen. Mit einem Bürgermeister, der gut zuhört, als Mediator vermittelt und als Motor positive Veränderungen voranbringt mit Lösungsideen und Überzeugungskraft. Deswegen unterstützen wir Daniel Quade und legen allen Menschen, die sich eine positive Zukunft für Bad Sachsa wünschen, nahe, ihn als Bürgermeister zu wählen“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bad Sachsaer Stadtrat abschließend.