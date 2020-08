Outdoor-Gottesdienst in Walkenried lockt mehr Besucher an

Wie überall ist es auch für die Kirchengemeinden eine große Einschränkung unter Coronabedingungen ihr Gemeindeleben zu gestalten, leben doch viele Veranstaltungen von Nähe und menschlichem Miteinander. Viele Gruppen und Kreise fallen aus, Sitzungen auf Abstand, Chöre proben eigentlich noch kaum. Aber Corona hat tatsächlich auch Positives: Der Zwang Neues auszuprobieren, sich auf Ungewohntes einzulassen, Dinge mal anders machen, die alten Wege verlassen.

„Dies gilt ganz besonders für die Gemeindegottesdienste“, wie Pfarrer Heiner Reinhard aus Walkenried erläutert. Der Kapitelsaal, Gottesdienstort der evangelischen Kirchengemeinde in Walkenried, darf unter den strengen Hygieneauflagen höchstens mit etwa 45 Stühlen bestückt werden. Lüften ist nur begrenzt möglich.

So hat die Kirchengemeinde, sofort als wieder Gottesdienste erlaubt wurden, entschieden, im Innenhof des Klosters, dem Kreuzgarten, zu feiern. Seither werden jeden Sonntag Stühle ins Freie getragen, eine Verstärkeranlage aufgebaut, ein elektronisches Klavier rausgetragen, ein Altar hergerichtet und Desinfektion und Masken bereitgestellt.

Verblüffende Erfahrung

Die Erfahrung ist verblüffend: Es kommen mehr Menschen als zuvor, zwischen 50 und 90 Personen sind regelmäßig unter freiem Himmel versammelt. „Die Klostermauern bieten Schutz und der offene Himmel beglückt. Wolken, Vögel, grünes Gras und Blumen unter den Füßen, Stühle im Sicherheitsabstand, die jedem Freiraum bieten - und es darf gesungen werden. Denn die Belüftung ist bestens“, beschreibt Reinhard.

Die Musiker müssen ihre Noten immer gut festklammern, so mancher Windstoß hat schon für Verwirrung und Erheiterung gesorgt. Statt Orgelklänge eine neue Vielfalt. Zum E-Piano gesellen sich fast jeden Sonntag andere Instrumente. Zum Israelsonntag hatte der Posaunenchor aus Wieda zugesagt. Die Bläser, verstärkt aus Bad Sachsa, brachten frische kräftige Klänge mit. Mancher Fuß fing an zu wippen.

Die Begleitung der zum Sonntag passenden Lieder „Hevenu shalom malechem“ (Wir wünschen Frieden für alle) und „Freunde, dass der Mandelzweig, wieder blüht und treibt, bleibe uns ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt“ ermunterte die Gemeinde zum Mitsingen und sandte die Friedensgrüße zwischen den Kirchengemeinden hin und her.

Auch ungewöhnlich: nach dem Gottesdienst gab es noch Zugaben, so dass viele gerne ein bisschen länger blieben – trotz brütender Sonne. „Ich erlebe Gottesdienste draußen mit mehr Heiterkeit. Drinnen in der Kirche bin ich selbst ernster, versunkener. Draußen unter freiem Himmel blüht mehr die Lebensfreude!“ beschreibt der Pfarrer seine Erfahrungen mit drei Monaten „Outdoor-Gottesdiensten“. „Und diese Heiterkeit tut uns als Gemeinde einfach gut in Zeiten, in denen eher Sorgen den Alltag prägen.“ Es geht fröhlich weiter.

Nächste Aktion

Am kommenden Sonntag, dem 30. August probieren ein paar Sängerinnen und Sänger der Kantorei aus, ob das Singen nach der langen Pause noch geht. Und am 6. September dürfen sich alle Gottesdienstbesucher schon auf Flötentöne freuen: Das Ensemble „Mobile“ hat sich angekündigt. Eine herzliche Einladung an alle um 10.30 Uhr ins Kloster zu kommen, unter freiem Himmel Platz zu nehmen, die Augen zu schließen und den Klängen zu lauschen. „Gottesdienst kann echt gut tun!“ sagt Pfarrer Reinhard – mit einem Lächeln im Gesicht.