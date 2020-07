Wasser läuft die ganze Nacht: Gemeinde sucht Täter

Wieda. In den vergangenen Tagen wurde in den Abendstunden ein Wasserhahn auf dem Friedhof Wieda immer wieder vollständig geöffnet.

„So entsteht pro Stunde ein erheblicher Verlust“, berichtet Christopher Wagner, allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Walkenried. Man habe daher Anzeige erstattet. Gleichzeitig bittet die Gemeinde Besucher des Friedhofs um Mithilfe, Beobachtungen mitzuteilen. „Sollte sich das Problem fortsetzen, müssen wir leider die Wasserhähne abstellen“, unterstreicht Wagner. rk