Mut zum mitnehmen - dank „Mut-tifant“

Bad Sachsa. Jana Hellekamps überreichte an die Kinder der DRK-Kindertagesstätte Bad Sachsa Mutmacher der besonderen Art.

Ein Gewinnspiel bei Facebook sorgte jetzt für jede Menge zufriedene Kinder in der DRK-Kindertagesstätte Bad Sachsa. Denn an einem Vormittag konnten gleich knapp 20 Kinder aus zwei Gruppen Mut zum Mitnehmen erhalten, dank der Arbeit von Jana Hellekamps und ihrem Sohn Felix. Denn das, was die Jungen und Mädchen aus einem großen Korb sich aussuchen konnten, waren die von der Barbiserin kreierten „Mut-tifanten“. Allesamt mit einem „kleinen Geheimnis versehen“, wie Hellekamps betonte, das nur erfühlt werden könne.

