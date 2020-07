Neuer Flyer zu Hatix erschienen

Den Harz dank des Harzer Urlaubertickets – kurz Hatix – mit dem Bus auf entspannte und umweltfreundliche Art erkunden, das ist für Übernachtungsgäste der Stadt Bad Sachsa und der Gemeinde Walkenried seit dem 1. Januar dieses Jahrs möglich.

Mit der Gästekarte und dem dazugehörigen Fahrschein kann es auf Entdeckungsreise durch den ganzen Harz gehen.

Als Information für alle Hatix-Nutzer gibt es seit einem halben Jahr einen Flyer,der alle nötigen Informationen kompakt zusammenfasst und der einen Überblick über alle Linien und Ziele bietet.

Wegen notwendiger Änderungen im Liniennetz und aufgrund des Harz-Bus-Konzeptes erscheint nun zum Donnerstag, 16. Juli, der Flyer in zweiter Auflage.

Der aktualisierte Flyer liegt in den Tourist-Informationen der Stadt Bad Sachsa (Am Kurpark 6) und der Gemeinde Walkenried (in Zorge, Am Kurpark 4) für Gäste aus.

Gastgeber werden hingegen gebeten, den Flyer für ihre Gäste und ihre Unterkünfte bei den Tourist-Informationen in ausreichender Stückzahl abzuholen. Informationen zu Touren und konkreten Anbindungen vom jeweiligen Standort aus sind über www.hatix.info verfügbar.

Details zu den Öffnungszeiten der Tourist-Informationen Bad Sachsa und Zorge sowie zu Hatix, zur Gästekarte und zum Urlaub im Südharz erhalten Interessierte unter www.bad-sachsa.de und www.walkenried-tourismus.de