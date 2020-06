Wie gestärkt aus der Corona-Krise herausgehen?

Aufgrund der Corona-Pandemie haben Verordnungen und Allgemeinverfügungen das Zusammenleben neu geregelt. Die Schutzmaßnahmen haben erhebliche Auswirkungen auf Arbeit und Freizeitgestaltung. Die Pflegebranche erhält in dieser Zeit viel öffentliche Zuwendung, denn die Pflege- und Betreuungskräfte begleiten die besonders gefährdeten älteren und kranken Menschen mit einem erhöhten eigenen Gesundheitsrisiko. Kurzarbeit oder Arbeitslosigkeit ist in dieser Branche kein Thema, dafür das Thema Gesunderhaltung umso mehr. Auch in der Einrichtung Tannenhof in Bad Sachsa ging es zu allererst darum, das Virus von den Bewohnerinnen und Bewohnern fernzuhalten.

Mit dem Besuchsverbot in den Heimen stiegen die Aufgaben der sozialen Betreuung. „Beschäftigungsangebote, intensive Gespräche, Unterstützung zur Kontaktaufnahme mit den Angehörigen per (Video-)Telefonie usw. wurden wichtiger denn je. Besondere Krankenbeobachtung, Covid-19-Testungen der Bewohnerinnen und Bewohner, Quarantänemaßnahmen nach Krankenhausaufenthalten und Anderes veränderten den Alltag. Glücklicherweise hat es im Tannenhof bislang nur eine positiv getestete Bewohnerin nach einem Krankenhaus-Aufenthalt gegeben“, erklärt Geschäftsführerin und Heimleiterin Sandra Ludwig.

Dennoch sei eine latente Anspannung spürbar, „denn alle Mitarbeitenden möchten Ansteckungen verhindern, Krankheitssymptome frühzeitig erkennen und einen großen Krankheitsausbruch verhindern.“

In Corona-Zeiten gehe es aber nicht nur um körperliche Gesundheit, sondern auch um die Frage, wie man diese Phase auch in psychischer Hinsicht übersteht. Die Antwort im Tannenhof lautet „mit Resilienz“.

Mit Resilienz der Krise trotzen

Resilienz in der Psychologie bedeutet die seelische Widerstandsfähigkeit, um Krisen unbeschadet zu überstehen. Seit dem Jahr 2016 haben alle Mitarbeitenden des Unternehmens im Rahmen des Betrieblichen Gesundheitsmanagements die Möglichkeit, an Resilienz-Workshops teilzunehmen und ihre individuelle Resilienz zu trainieren. Außerdem arbeitet der Tannenhof permanent an der Entwicklung hin zur resilienten Organisation.

„In der Corona-Krise geht es nach dem Resilienz-Ansatz darum, die veränderten Arbeits- und Lebensbedingungen zügig zu akzeptieren und die bestmöglichen Lösungen für Bewohnerinnen, Bewohner und Mitarbeitende zu erarbeiten“, erläutert Sandra Ludwig.

Konkret bedeutet dies im Haus: Führungskräfte geben ihren Teams Orientierung und Sicherheit, indem sie mit diesen neue Abläufe einführen, Mitarbeitende schulen und unterweisen. Führungskräfte prüfen die Umsetzung und nehmen bei Bedarf Änderungen vor. Dabei erfolgen im resilienten Sinne alle Maßnahmen mit der Zuversicht, die Situation gut zu bewältigen . etwas Sinnvolles zu tun.

„Neben den Faktoren Akzeptanz, Optimismus und Lösungsorientierung sieht das Resilienz-Modell den Schlüssel psychischer Widerstandsfähigkeit auch darin, Verantwortung zu übernehmen und aktiv die Zukunft zu gestalten.“

Im Tannenhof wurde zu Beginn der Krise das Pandemie-Team gegründet, welches übergeordnet alle wichtigen Corona-Informationen zusammentrug, für die Umsetzung der neuen Vorgaben sorgte, für alle Mitarbeitenden bei Fragen und in schwierigen Situationen erreichbar war, die Beschaffung der Hygienematerialien und persönlichen Schutzausrüstung übernahm, sich Aktionen zur Krafterhaltung der Mitarbeitenden überlegte usw.

Das Pandemie-Team sorgte dafür, dass in Bezug auf die Corona-Situation strukturiert und zielführend in allen fünf Einrichtungen des Tannenhofs gehandelt wurde.

Gewisse Routine ist eingetreten

„Inzwischen hat sich im Umgang mit Corona eine gewisse Routine ergeben. Aufgaben und Projekte, die in den vergangenen Monaten unterbrochen und verschoben werden mussten, gewinnen nun wieder an Bedeutung. An die Zeiten vor Corona anzuknüpfen, ist nur bedingt möglich. Noch immer gibt es erhöhte gesundheitliche Risiken und Corona-Regelungen. Wichtig ist aber auch die Einbeziehung des veränderten Bewusstseins der Menschen“, gibt die Geschäftsführerin einen Einblick in die kommenden Aufgaben.

Die Steuergruppe Betriebliches Gesundheitsmanagement des Tannenhofs hat sich auch damit befasst, welche positiven Effekte mit der Corona-Krise entstanden sind – mit folgendem Ergebnis: „Im Unternehmen ist ein noch stärkerer Zusammenhalt spürbar. Verbundenheit und Hilfsbereitschaft haben sich seit dem Beginn der Pandemie mehr ausgeprägt. hat ein flexibleres Denken und Handeln erfordert. Der Verlust der Routine hat die Arbeit auch belebt und zu Veränderungen geführt, die auf Dauer sinnvoll sind“, beschreibt Sandra Ludwig die Ergebnisse.

Digitales Arbeiten ausgebaut

Zum Beispiel wurde im Tannenhof die Nutzung digitaler Möglichkeiten zügiger als geplant vorangetrieben. Homeoffice wurde vermehrt getestet und bereits bewertet.

„Der Lockdown hat zur Entschleunigung und zum Überdenken der Lebensgestaltung geführt. Vernünftiges Konsumverhalten, guter Umgang mit der Natur, sinnvolle Nutzung der Freizeit – damit haben sich die Mitarbeitenden in den letzten Monaten vermehrt auseinandergesetzt. Die veränderten Vorstellungen von Sinnhaftigkeit gilt es nun aufzunehmen und zu verarbeiten“, beschreibt Sandra Ludwig abschließend.

