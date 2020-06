Walkenrieder Rat diskutiert über Vertrag der Kläranlage

Der Neustart nach dem Lockdown geht weiter: nicht nur in der Wirtschaft oder aber bei den Vereinen tritt immer mehr Normalität ein, sondern auch in der Kommunalpolitik. Am Donnerstag, dem 11. Juni, findet ab 18 Uhr im Freizeitzentrum in Walkenried eine öffentliche Sitzung des Rates der Gemeinde Walkenried statt.

Allerdings steht auch diese erste Sitzung seit dem Lockdown im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Besucherinnen und Besucher müssen während der gesamten Sitzung einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Weiterhin ist eine Anmeldung notwendig, da aufgrund des S icherheitsabstandes die Sitzplätze für Zuhörerinnen und Zuhörer limitiert sind.

Umfangreiche Tagesordnung

Das Programm, dass die Ratsmitglieder und Vertreter der Verwaltung an diesem Abend abarbeiten möchten, ist umfangreich. Unter anderem soll an diesem Abend über den Vertrag mit der Kläranlage gesprochen werden. Weiterhin geht es um den Verkauf eines Grundstücks in der Wiedigshofer Straße in Walkenried, die Neuorganisation der Kindertagesstätten und die Übernahme einer Bürgschaft für das Wasserwerk.

Auch die Fortsetzung der Fusionsgespräche mit den Städten Bad Sachsa und Bad Lauterberg steht an dem Abend auf der Tagesordnung wie auch der Bericht der Gleichstellungsbeauftragten. Die Neubesetzung dieser Stelle soll ferner auch diskutiert werden.

Neue Satzung wird erlassen

Weiterhin sind an diesem Abend mehrere Satzungsänderungen vorgesehen. Konkret geht es um die Änderung der Hauptsatzung, der Geschäftsordnung für den Rat, die des Verwaltungsausschusses, die Ratsausschüsse der Gemeinde Walkenried sowie die Ortsräte.

Auch eine neue, sogenannte Sondernutzungssatzung soll von den Mitgliedern des Gemeinderates am 11. Juni erlassen werden.

Die Rahmenbedingungen:

Die öffentliche Sitzung des Gemeinderates Walkenried findet am 11. Juni ab 18 Uhr im Freizeitzentrum in Walkenried statt.

Aufgrund der aktuellen Situation sind die Plätze für Zuhörerinnen und Zuhörer limitiert.

Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 05525-2020 unter Angabe des vollständigen Namens und der Anschrift bis zum 10. Juni notwendig.

Teilnehmende Zuschauer sind verpflichtet während der gesamten öffentlichen Sitzung eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen.

Je nach Bedarf findet vor und nach der Sitzung eine Einwohnerfragestunde statt.