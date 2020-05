Walkenried. Das Infozentrum der Stiftung Welterbe im Harz sollte ursprünglich bereits eröffnet haben. Wegen Corona soll es jetzt am 2. Juni soweit sein.

Welterbe-Infozentrum in Walkenried soll im Juni öffnen

Aufgeschoben, aber nicht aufgehoben: Eigentlich sollte bereits am 17. April das erste Infozentrum der Stiftung Welterbe im Harz in Walkenried im Herrenhaus neben dem ehemaligen Kloster erfolgen. Aufgrund der Corona-Pandemie muste dies abgesagt werden und soll nun vermutlich am 2. Juni nachgeholt werden.

„Die Eröffnung dürfte aber eher virtuell werden““, vermutet Wendy Eixler, Direktorin des Zisterziensermuseums Kloster Walkenried. Dessen Verwaltung wie auch eine Tourist-Info ziehen in das Gebäude ein. Das Museum neben dem Haus ist bereits seit Dienstag, 12. Mai, wieder geöffnet.