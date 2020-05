Muttertagsgruß rührt Walkenriederin zu Tränen

Dass eine Mutter am Muttertag zu Tränen gerührt ist, kann aufgrund der Geschenke oder Gesten, die sie von ihrer Familie erhält, durchaus vorkommen. Im Falle von Tanja Müller aus Walkenried war es aber die Kirchengemeinde, die dafür sorgte.

Der Grund ist schnell erklärt: Pfarrer Heiner Reinhard und seine Frau Siglinde Haußecker hatten vonseiten der Kirchengemeinde an die Mütter im Klosterort einen kleinen schriftlichen Gruß mit einem Foto, passendem Anschreiben und einem Psalm aus der Bibel verteilt. Ihr Ziel: den Müttern gerade in Zeiten der Corona-Pandemie Danke sagen für ihre vielfältigen Rollen und Aufgaben, die sie aktuell aufgrund der Schließung von Kindertagesstätten und Schulen einnehmen müssen. „Dafür sagen wir Euch heute: Danke“ heißt es in dem Schreiben.

Die Worte kamen an: „Ich kann es gar nicht fassen, dass ihr in einer so aufregenden, teilweise deprimierenden, anstrengenden und auch surrealen Zeit an uns Mütter gedacht habt“, erklärt Tanja Müller sichtlich bewegt.