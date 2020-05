Die Nikolai-Kirche in Bad Sachsa.

Bad Sachsa. Die St. Nicolai-Kirchengemeinde in Bad Sachsa bereitet sich vor: Am Sonntag soll nach Wochen wieder der erste Gottesdienst gefeiert werden.

Gottesdienste sind in Planung

Der Weg in kleinen Schritten zurück zur Normalität betrifft auch die Kirchen: Gottesdienste sind wieder erlaubt. Allerdings unter Beachtung strenger Abstandsregeln und Hygienevorschriften. Sie verlangen viel von den Kirchengemeinden, so dass noch nicht wieder sofort in jeder Gemeinde Gottesdienst sein wird. Zumal Pastorinnen und Pastoren, Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher immer wieder selbst zur Risikogruppe gehören – und dann sind Gottesdienste nicht möglich.

Die Evangelische Gemeinde St. Nikolai in Bad Sachsa hat das Glück, dass der Jugendpastor der Bäderregion Simon Burger am kommenden Sonntag, dem 10. Mai, in Bad Sachsa den Gottesdienst halten wird und im Kirchenvorstand einige junge Mitglieder als Helfer und Helferinnen zur Verfügung stehen.

Je nach Witter in der Kirche oder unter freiem Himmel

So soll bei gutem Wetter auf dem Kirchberg und bei schlechtem Wetter in der Kirche ein Kurzgottesdienst von etwa einer halben Stunde gefeiert werden.

Da die Abstandsregeln eingehalten werden müssen, passen in die Kirche nur 32 Besucher und Besucherinnen, draußen sind es 40 Sitzplätze (Sitzkissen selbst mitbringen).

Um allen Gemeindegliedern den Besuch des Gottesdienstes zu ermöglichen, wird der Gottesdienst zweimal gefeiert: um 10 Uhr und um 11 Uhr. Er wird nur etwa eine halbe Stunde dauern, so dass dazwischen die Zeit zum Desinfizieren der Kirchbänke ausreicht.

Außerdem wird der Gottesdienst bei schlechtem Wetter und großem Besucherandrang nach draußen übertragen, wie das von der Friedhofskapelle bekannt ist.

Vorgaben zum Infektionsschutz sind zu beachten

Bei dem Gottesdienst darf die Gemeinde nach den Vorgaben leider noch nicht singen. Die Gemeindeglieder müssen 1,5 Meter entfernt voneinander sitzen (außer Verwandte) und Mund-Nasen-Schutz muss getragen werden.

Entsprechende Hinweise werden aufgehängt sein und die Helfer und Helferinnen werden für die Einhaltung der Vorschriften sorgen.

Kranke Menschen werden gebeten zu Hause zu bleiben. Menschen aus Risikogruppen sollen selbst verantwortlich überlegen, ob für sie eine Teilnahme sinnvoll ist.

„Die Gemeinde wird danach eine Auswertung des Gottesdienstes machen, um zu entscheiden, wann und wie weitere Gottesdienste unter diesen Bedingungen gefeiert werden können“, erklärt Hans Christian Metzger von der Ev. Kirchengemeinde St. Nikolai.

Bei Redaktionsschluss lag der nötige Kirchenvorstandsbeschluss für die Gottesdienste noch nicht vollständig vor, die Verantwortlichen gehen aber davon aus, dass dieser erfolgt. Sollte es eine Änderung geben, wird eine neue Information erfolgen.