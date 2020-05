Vandalen reißen Betonplatten von Dach und krachen sie in Fenster

Eigentlich war der Anlass ein sehr schöner: Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Walkenried waren am 5. Mai unterwegs, um in Zorge im Kurpark die von Eltern gespendeten Spielgeräte aufzubauen, da die Spielplätze seit dem 6. Mai unter Auflagen wieder von Kindern genutzt werden dürfen. Vor Ort stellte sich den Mitarbeitern allerdings ein trauriges Bild dar: „Unbekannte haben sich in schlimmster Art an der daneben liegenden Liegehalle ausgetobt“, erläutert Christopher Wagner, Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters der Gemeinde Walkenried.

Mit Betonplatten, die der oder die Täter auf dem Dach entfernt hatten sowie Steinen wurde offensichtlich versucht, die großen Scheiben der Liegehalle zu zerstören. „Zersprungen sind sie nicht, aber sechs Stück wurden erheblich beschädigt“, erläutert der Verwaltungschef. Auch Schindeln der Dacheindeckung wurden abgerissen. „Wir haben natürlich Anzeige gegen Unbekannt bei der Polizei erstattet“, sagt Wagner. Er hofft, dass sich Zeugen melden, die Verdächtiges bemerkt haben. „Es wäre ein gutes Zeichen, wenn man die Verursacher auch einmal zur Rechenschaft ziehen könnte“, betont Christopher Wagner.