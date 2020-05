Zorger Schwimmbad wird für den Saisonstart vorbereitet

Zorge. Trotz Corona-Pandemie: die Vorbereitungen laufen erst einmal an. Bis zum 20 Mai will man aber eine Entscheidung treffen.

Trotz Corona-Pandemie: die Vorbereitungen für eine mögliche Saison im Waldschwimmbad Zorge haben begonnen. Bislang planen die Verantwortlichen den normalen Saisonstart, der am 30. Mai erfolgen soll. „Natürlich wissen wir aktuell nicht, ob es dazu kommt“, erklären sie. Dennoch würden die notwendigen Arbeiten, wie Rasen mähen, Becken leeren und säubern, Malerarbeiten sowie die Instandsetzung von Kasse und Sanitäranlagen vorgenommen.

Mit größerem Gerät ist man aktuell auch am beliebten Planschbecken im Einsatz. Aus technischen und gesetzlichen Gründen darf dieses „leider nicht mehr betrieben werden“, wie die Verantwortlichen erklären, so dass man es zurückbauen muss. Man sucht aber bereits nach Alternativen, die aber erst im Jahr 2021 realisiert werden können. Sollte man seitens der Politik und Verwaltung bis zum 20. Mai keine offizielle Erlaubnis bekommen zu öffnen, plant man das Bad und das Personal in eine Art „Stand By“-Modus zu versetzen. „Das ermöglicht uns bei der Freigabe des Freibades ein schnelles Handeln und sofortigen Beginn“, erläutern die Verantwortlichen des Waldschwimmbades Zorge die weiteren Planungen.