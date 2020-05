„Wir bangen um unsere Existenz“

Die Gastronomie soll zum 11. Mai eingeschränkt wieder öffnen können, die Beherbergungsunternehmen ab dem 25. Mai – dies ist zumindest der Plan von Niedersachsens Ministerpräsidenten Stefan Weil, der am heutigen Mittwoch mit den weiteren Länderchefs und Bundeskanzlerin Angela Merkel diskutiert wird. Das Göbel’s Vital Hotel in Bad Sachsa hat bereits am 27. April für Geschäftsreisende seine Pforten wieder geöffnet.

Inhaber, Unternehmer und Hotelier Gert Göbel hat in dem Zusammenhang einen eindeutigen Appell an die politisch Verantwortlichen: „Wir Hoteliers und Gastronomen bangen um unsere Existenz, und unsere Mitarbeiter bangen um ihre Jobs. Wenn nicht bald an Fahrplänen zurück in die Normalität gearbeitet wird, sehe ich schwarz für unsere Branche, die 2,4 Millionen Mitarbeiter. Geben Sie uns die Chance, unserer Leidenschaft und Berufung, den Menschen die schönsten Tage im Jahr zubereiten, wieder nachzukommen. Eine weitere Hinauszögerung der Einschränkung ist nicht gerechtfertigt und wird eine noch nie dagewesene Schuldenlawine auslösen, die Hass und Streit übrig lassen. Es liegt jetzt in den Händen der Politiker, jetzt einzulenken und gegenzusteuern.“

Große Ungewissheit und Schäden

Gerade die Ungewissheit, wie lange der Shutdown für die Hotels und Restaurants noch andauern wird, löse Sprachlosigkeit bei Verantwortlichen und Mitarbeitern aus.

„Ich bin zutiefst überzeugt, dass die drastischen Maßnahmen des Verbots irreparable Schäden hinterlassen werden. Die radikal getroffenen Maßnahmen der Einschränkung sind nicht gerechtfertigt und sind unverhältnismäßig. Für alle unsere Hotels und Restaurants können wir sehr gute hygienische Maßnahmen vorschlagen und einrichten.“

Kontaktlos wohnen im Hotel

Dass dies funktioniere, beweise die aktuelle Öffnung des Hotels in Bad Sachsa für Geschäftsreisende. Hintergrund war der, dass sich einige Firmen erkundigt haben, ob man Übernachtungen anbiete.

Der Austausch mit dem Gast kann dabei komplett kontaktlos verlaufen: Das Einchecken läuft direkt online. Die Zimmerkarte ist für den Geschäftsreisenden mit einem Code, den er auf sein Handy erhält, in einem speziellen Tresor am Hoteleingang hinterlegt. Der Meldeschein liegt auf seinem Zimmer. Für Frühstück und Abendessen gibt es Empfehlungen für lokale Bäckereien oder Außerhausverkauf. Desinfektionsmittel befindet sich am Eingang.

Mund- und Nasenschutz seien allerdings erforderlich, wenn Katharina Kraft, die Direktionsassistentin, den Check-In oder Check-Out persönlich vornehme. Der Gast hält sich zudem nur für die Übernachtung im Hotel auf. Schwimmbad, Sauna, Wellness und Restaurantbereiche sind weiterhin geschlossen.

Sicherheit ist oberstes Gebot

„Wir sind in unserer Branche bereit, restriktive Maßnahmen zur Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter umzusetzen. Wir rücken Tische auseinander, schaffen Abstandsflächen, stellen Desinfektionsspender auf, erhöhen die Hygienemaßnahmen, setzen Sicherheitsmaßnahmen im Service und an der Rezeption um. Denn wir sind uns alle bewusst, dass der Gesundheitsschutz oberste Priorität hat“, betont Gert Göbel in dem Zusammenhang noch einmal.

Kein Verständnis hat er deshalb, dass beispielsweise Friseure und Buchhändler wieder öffnen, nicht aber eine Ferienwohnung oder ein Ferienhaus. Der Einzelhandel darf bis einschließlich 799 Quadratmeter Verkaufsfläche aufmachen; ab 800 Quadratmeter aber nicht. „Man kann den Schutz der Bevölkerung und das Eindämmen der Pandemie nicht an Quadratmetern festmachen“, beschreibt er.

Verstoß gegen die Gewerbefreiheit

„Unsere Leidenschaft, Gäste zu bewirten, wird aktuell in einer nie dagewesenen Weise vollkommen ausgebremst. Das verstößt meiner Meinung nach gegen das Grundrecht auf Gewerbefreiheit und freies Unternehmertum. Das sorgt bei mir und sicherlich vielen meiner Kollegen für tiefe Verbitterung“, betont der Hotelier ausdrücklich.

Hinzu komme, dass bis zum heutigen Zeitpunkt seine familiengeführte Unternehmensgruppe noch nicht einen Euro Schadenersatz bekommen habe. „Die Gehälter vom März haben wir komplett getragen, obwohl wir unsere Betriebe zum 18. März alle schließen mussten. Das Kurzarbeitergeld für unsere über 700 Mitarbeiter müssen wir vorfinanzieren. Lediglich werden uns Kredite angeboten, die wir aber alle wieder zurückzahlen müssen. Deswegen wäre es so wichtig, eine Perspektive zu erhalten, wann wir in unseren Hotels und Restaurants wieder losgehen können.“

Mitarbeiter nicht vergessen

Bei all den Hiobsbotschaften, die die Branche erreichten, sollte man das Wichtigste nicht aus den Augen verlieren: „Unsere Mitarbeiter, die genau wie wir, sorgenvoll auf ihren Kontostand blicken. Ich brauche nicht zu sagen, unter welch schwieriger finanzieller Situation die Mitarbeiter aus Hotellerie und Gastronomie aktuell leiden. Das Kurzarbeitergeld von bis zu 67 Prozent des Nettolohns, der zu der Niedriglohnbranche zählt, ohne Sonn- und Feiertagszuschlägen und ohne Trinkgeld, führt bei vielen Mitarbeitern zu Existenzängsten.“

Gert Göbel ist dabei überzeugt, dass der Tourismus einen ganz wichtigen Beitrag zur Krisenbewältigung leisten könne. „Er wird sich zum Konjunkturmotor entwickeln. Reisen ist der höchste Ausdruck von Freiheit und Wohlstand, den viele Menschen auf der Welt genießen.“ Aus diesem Grund hofft er heite auf gute Nachrichten.

