Päda bereitet den Schulstart vor

Bad Sachsa. Am Gymnasium in Bad Sachsa läuft der Betrieb am 11. Mai wieder an.

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Alle Lehrkräfte und Erzieher des Gymnasiums Pädagogiums Bad Sachsa trafen sich, um die aktuelle Erlasslage zum Wiederbeginn des Unterrichts am 11. Mai zu besprechen. Die meisten waren vor Ort, einige aber auch per Videokonferenz angeschlossen. „Alle freuten sich, sich nach so langer Zeit am Arbeitsplatz sehen zu können – vor allem auch, weil alle gesund geblieben sind“ erklärt Rektor Sido Kruse.

Das Pädagogium war in den Wochen der Zwangsschließung auch nicht komplett verwaist, da 20 Internatsschülerinnen und -schüler aus Fernost wegen der unsicheren Lage nicht nach Hause gereist waren. „Diese wurden in den letzten sieben Wochen gut versorgt und verhielten sich in der gegebenen Situation vorbildlich“, betont der Schulleiter.

Nunmehr sollen ab dem 11. Mai auch die externen Schüler dazu kommen und der Unterricht im 12. Jahrgang wieder beginnen. „Zur Gruppengröße und den Hygienevorschriften wurde bereits ausführlich von anderen Schulen berichtet. Natürlich werden diese Vorgaben auch am Pädagogium gewissenhaft umgesetzt“, beschreibt Sido Kruse weiter.

In einem alten Gebäude wie im Ostertal komme man dabei auch um eine „Einbahnstraßenregelung“ im Inneren und ein gut organisiertes Betreten des Schulgebäudes nicht herum. „Vielleicht erinnert sich der eine oder andere Leser noch an seine Schulzeit, als man draußen auf dem Schulhof wartete und klassenweise hereingeführt wurde – jetzt wird es wieder aktuell.“

Eltern und Schüler werden zeitnah über den Corona-Blog auf der Homepage der Schule über die weiteren Details informiert.

All diese Themen, aber auch die besonderen Vorgaben zum „Lernen zu Hause“ und später zum täglichen Wechsel von Präsenzunterricht und „Lernen zu Hause“, wurden in der Dienstbesprechung erörtert. Dazu gehörten auch die Kriterien für eine faire Bewertung des zweiten Schulhalbjahres.

Ein weiterer Schwerpunkt war die Weiterentwicklung des digitalen Lernens. Schon seit Schließung der Schulen konnten die Schülerinnen und Schüler die zu bearbeitenden Aufgaben von der Homepage der Schule abholen und die Eltern kontrollieren, was zu erledigen war. Für Rückmeldungen war gesorgt.

Im Kollegium wurden auch Videokonferenzen und die Arbeit mit „Microsoft Teams“ als Kommunikationsplattform intensiv erprobt und die Erfahrungen auf der Dienstbesprechung vorgestellt. „Das Interesse war groß und in den nächsten Wochen ist mit einem verstärkten Einsatz zu rechnen“, erklärt der Schulleiter.

Fünftklässler anmelden

Abschließend hat er noch eine Bitte an alle Eltern, die ihre Kinder für die 5. Klasse des Pädagogiums anmelden möchten: Wie an allen anderen weiterführenden Schulen im Altkreis Osterode wird auch am Pädagogium um Anmeldung möglichst bis zum 15. Mai gebeten.

Die Unterlagen sind auf der Homepage zu finden, können aber auch in der Verwaltung der Schule abgeholt oder angefordert werden. Ebenso ist neben dem Postweg deren Abgabe an Schultagen von 9 bis 13 Uhr möglich. Für eine persönliche Beratung wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Die Kontaktmöglichkeiten sind die Homepage www.internats-gymnasium.de und das Telefon unter der Nummer 05523/30010.