Neuer Schulalltag: Masken und kein Kontakt

Einzeln und mit einem Mund-Nasen-Schutz über den Vorder- und Hintereingang in das Gebäude, von dort direkt zum Klassenzimmer auf den vorbestimmten Platz – und dann folgt die Belehrung über Sicherheits- und Hygieneregeln: so wird am Montag, 4. Mai, für die Hälfte der Schülerinnen und Schüler der Klassen 4 in der Grundschule Bad Sachsa der erste Tag nach der Schließung der Lehranstalt aufgrund der Corvid-19-Pandemie am 13. März beginnen.

„Es ist sicher kein normaler Beginn für die Kinder, wie auch uns Lehrer, aber ein Schritt zurück in den Alltag – und so schwierig es ist, ich denke wir freuen uns alle, uns wiederzusehen“, erklärt Konrektorin Nicole Kahlert-Pendzialek im Gespräch mit unserer Zeitung. Da sie zugleich Klassenlehrerin in der 4c ist, hatte sie, seitdem der Plan für den Wiedereinstieg in den Schulbetrieb steht, gerade bei der Planung für die vierten Klassen viel mit der Organisation des neuen Schulbetriebes zu tun, der auch vom Landkreis Göttingen unterstützt bzw. kontrolliert wurde.

Abstand halten ist oberstes Gebot

Neben der Nutzung der Mund-Nasen-Schutze, die die Kinder beim Gang in der Schule, beim Kontakt mit dem Lehrer oder aber auch beim Spielen in der Pause tragen müssen, bleibe natürlich der Abstand, den die Kinder voneinander halten müssen, eine der Hürden, die man vermitteln müsse, erläutert die stellvertretende Schulleiterin.

Räumlich sehen es die Mädchen und Jungen in den Klassen sofort. „Wir haben wirklich nur die Anzahl an Stühlen und Tischen in den Räumen inklusive der notwendigen Abstände, wie auch Kinder unterrichtet werden. In der Regel sind dies bei uns 8 bis 9 Kinder einer Klasse, die in der Schule unterrichtet werden, die andere Hälfte muss weiterhin im Homeschooling von daheim arbeiten.“

Kinder werden mit Lernmaterial versorgt

Dabei, so betont sie ausdrücklich, würden auch alle Kinder versorgt: wer beispielsweise nicht mit dem Computer, Laptop oder Tablet arbeiten könne, der erhalte sein Material zugeschickt. Spannend ist für Nicole Kahlert-Pendzialek aber auch die Frage, wie gut die Kinder in den vergangenen Wochen zuhause gelernt haben. „Es wird schon interessant zu sehen, wie der Wissensstand ist, wenn die Klassen wieder in der Schule sind.“

Für die, die am 4. Mai beginnen, aber eben auch alle, die später starten, bleibt es aber dabei, dass die Normalität wie vor dem Lockdown erst einmal nicht gegeben ist. „Die Kinder dürfen keine Gruppenarbeiten unternehmen, auf den Tischen werden Schalen stehen, in die sie ihre MSN-Masken legen können, und es bleibt eben vor allem die Kontaktlosigkeit, die sie erleben werden.“

Facebook-Gruppe übergibt Behelfsmasken

In dem Zusammenhang freut sich Rektorin Nicole Goldhorn über das große Engagement der Mitglieder der Facebookgruppe „Bad Sachsa hilft sich“, die eine große Anzahl selbst hergestellter MSN-Masken für Schüler übergeben hatten. Auch die eigenen pädagogischen Mitarbeiter, die früher vor allem in der Nachmittags- jetzt aber in der Notbetreuung, die es auch weiterhin geben wird, tätig sind, hätten an den Nähmaschinen viele Behelfsschutze hergestellt.

Im Schulalltag ab dem 5. Mai wird aber auch die Pause Neuland. Wildes Toben wie jeder möchte, gemeinsam etwas unternehmen, das ist für die nächste Zeit nicht möglich. Der Schulhof wurde in drei Bereiche unterteilt – und jede Klasse wird auch nur in ihrem Bereich die Pause verbringen – „und das unter Anleitung des Lehrers, der ebenfalls permanent für sie zuständig sein wird. Wir werden Aktionen wie Seilspringen und anderes anbieten, also immer etwas, bei dem es keinen Kontakt untereinander gibt“, beschreibt die Konrektorin das geplante Vorgehen.

Im Unterricht selbst arbeitet man auch in abgeschwächter Form: der Fokus liegt auf den Fächern Mathe, Deutsch, Englisch und Sachunterricht, alles andere werde auf Hinweis der Landesschulbehörde erst einmal vernachlässigt.

Neben diesen großen Veränderungen für den Schulbetrieb in Zeiten der Corona-Pandemie gebe es auch Kleinigkeiten, die bedacht werden müssten – beispielsweise dass jeder Lehrer seine eigene Kreide benutzen müsse.

Sanierungsarbeiten vorgenommen

Die Zeit der Schulschließung wurde aber auch in vielen Bereichen gut genutzt, wie Nicole Kahlert-Pendzialek berichten kann. In drei Klassen wurde der neue Schallschutz installiert, „was eine echte Arbeitserleichterung ist“. Aber auch das Materiallager wurde einmal grundlegend aufgeräumt, überhaupt vieles erledigt, was im laufenden Schulbetrieb immer schwer zu realisieren sei.

„Wir sind denke ich alle froh, dass es wieder losgeht, die Schüler, deren Eltern und auch wir Lehrer. Nur eines ist klar: es wird erst einmal vieles nicht so sein wie vor der Schulschließung am 13. März.“

Corona in Osterode- Ein Überblick über die Situation vor Ort