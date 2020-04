MSN-Masken für die Grundschule Walkenried

Walkenried. Walkenrieder Firmen und Vereine spendeten, um in der aktuellen Corona-Lage der Grundschule zu helfen.

Voller Vorfreude auf den am kommenden Montag, dem 4. Mai, beginnenden umschichtigen Unterricht der Klassen 4, erhielt die Grundschule Walkenried als besondere Aufmerksamkeit für alle Schülerinnen und Schüler, sowie für die Mitarbeiter genähte Mund-Nasen-Schutz-Masken.

Überreicht wurden diese stellvertretend von Katharina Blau (Physiotherapiepraxis Blau), die diese zusammen mit Mitarbeitern der CHR Immobiliengesellschaft mbH, und Mitgliedern der IG Strabsfreies Walkenried genäht hat.

Katharina Blau hatte sich hierzu vor einigen Wochen Gedanken gemacht, Muster der Stoffe und Entwürfe der Masken, so wie Größen, Verteilung und Reinigung mit der Rektorin Maren Lopez de Vergara y Hetzer besprochen und organisiert. Die ersten MNS-Masken wurden den Kindern der Klassen 4 bereits per Post zugeschickt, so dass diese für den ersten Schultag ausgestattet sind.

Die Schulleiterin bedankte sich im Namen der Schülerinnen und Schüler, sowie des Kollegiums der Grundschule Walkenried für die erfahrene Hilfe und Unterstützung. „Unser Dank gilt auch dem Förderverein der Grundschule Walkenried für die Ausstattung mit Handdesinfektionsspendern für die Schülerinnen und Schüler. In dieser besonderen Zeit hat neben allen pädagogischen Entscheidungen der Gesundheitsschutz oberste Priorität“, erklärt die Rektorin.

In diesem Sinne wünscht sich das Team der Grundschule Walkenried einen guten Einstieg in den umschichtigen Unterricht. Es wird um pünktliche Ankunft der Schülerinnen und Schülern zu 7.40 Uhr gebeten, um die direkte Betreuung gewährleisten zu können.