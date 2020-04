In Walkenried: Bunte Steinschlange wächst und wächst

Am Hirseteich in Walkenried wurde die Aktion Steinschlange gestartet.

Ein besonderes Phänomen in der Corona-Zeit sind bunt bemalte Steine. Die sogenannte „Steinschlange“ ist mittlerweile auch in Walkenried am Hirseteich angekommen. Sie soll erfreuen und gleichzeitig zum Mitmachen einladen. Jeder darf selbst bemalte Steine anlegen, so dass die Schlange länger und länger wird und jeden Tag mehr und Neues zu sehen ist. Jeder Spaziergänger kann die Steine bewundern und anschauen.

Am Hirseteich gestartet Die Idee im Klosterort hatte vor anderthalb Wochen Sarah Attia. „Da ich auch von anderen Steinschlangen gehört habe, war ich der Meinung, dass auch wir in Walkenried eine Steinschlange haben sollten." Gedacht, getan: am Nachmittag des 17. April hat sie mit ihrer zweijährigen Tochter begonnen. „Wir haben einen Zettel am Hirseteich in Walkenried ausgelegt und zwei von uns bemalte Steine dazugelegt", erklärt sie. Und schnell ist die Schlange immer weiter gewachsen. Mittlerweile sind es bereits mehr als 110 bemalte Steine, die dort liegen. „Ich freue mich sehr darüber, dass sich so viele Kinder und auch Spaziergänger daran beteiligen." Konzept ist kinderleicht Das Konzept ist eben auch kinderleicht: es wird ein Stein gesammelt, dieser zu Hause angemalt und wieder ausgelegt. „Es ist eine große Freude für alle, mit anzusehen, wie viele sich bereits daran beteiligt haben. Jeder einzelne Stein ist etwas Besonderes. Gerade in der derzeitigen Situation bekommt man dadurch nochmal mehr das Gefühl von Zusammenhalt", beschreibt Sarah Attia und hofft, dass die Walkenrieder Steinschlange weiter wächst.