Bücherei Wieda öffnet wieder

Wieda. Am 29. April können erstmals wieder Bücher und Hörbücher in Wieda ausgeliehen werden.

Für eine Zeit, den Corona-Alltag vergessen: dies ist nicht nur mit dem Fernsehen oder Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime möglich. Auch das Buch erlebt in der Pandemie eine Renaissance, auch da die Menschen jetzt wieder mehr Zeit haben, zu lesen. Interessierte jeden Alters, die sich mit neuer Literatur versorgen möchten, haben hierzu in Wieda am Mittwoch, 29. April, die Möglichkeit. Von 17 bis 19 Uhr wird dann wieder die Bücherei im Rathaus in der Otto-Haberlandt-Straße geöffnet – alles natürlich auch mit Blick auf die notwendigen Sicherheits- und Hygieneregeln.

In der Bücherei besteht unter anderem die Möglichkeit, sich die Hände zu waschen und desinfizieren. Zudem wurden Hinweisschilder angebracht. Generell bittet das Team natürlich auch darum, die bekannten und wichtigen Verhaltensmaßnahmen einzuhalten.

Wie vielseitig das Programm dort ist, hat Bärbel Schmidt-Loewner, als eine der beiden Verantwortlichen einmal zusammengestellt. Alle Bücher, die sie kurz vorstellt, sind in der Wiedaer Bücherei ausleihbar. Ihr klares Fazit: „Wir haben für jeden etwas dabei.“

Lesetipp für alt und jung:

Ellen Berg – Zur Hölle mit Seniorentellern! (K)ein Rentnerroman. Die Handlung: Elisabeth ist siebzig und eigentlich noch ganz fit. Doch das Leben scheint gelaufen, als ihre Töchter sie gegen ihren Willen in ein Altersheim stecken. Endstation? Aber doch nicht mit Elisabeth! Bald schon schmiedet sie Fluchtpläne, zusammen mit einigen skurrilen Mitbewohnern. Einer von ihnen ist ein rasend attraktiver älterer Herr, der ihr Herz im Sturm erobert. Die eigenwilligen Senioren träumen vom goldenen Herbst im sonnigen Süden. Fragt sich nur, wie sie an genügend Geld für ihre Flucht kommen. Wild entschlossen hecken sie einen kriminellen Plan aus. Legal, illegal – total egal!

Wenn auch satirisch geschrieben so haben Handlung und Charaktere durchaus Tiefgang, sind berührend und regen zum Nachdenken an. Wunderbar schwungvoll, erfrischend, humorvoll, mit Charme geschrieben. Lesevergnügen mit einem Lächeln.

(Vor)Lesetipp für die Kleinen:

Marcus Pfister - Der Regenbogenfisch (verschiedene Bände). Die Handlung: Der Regenbogenfisch ist mächtig stolz auf seine schönen Schuppen. Doch schnell merkt er, dass es Wichtigeres gibt: Seinen Freunden helfen, wenn Not am Fisch ist. Oder einen Streit schlichten, der alle Meeresbewohner unglücklich macht.

Die Abenteuer- Geschichten vom Regenbogenfisch sind schon für die Kleinen leicht verständlich und die Bücher sind wunderschön illustriert. Diese Klassiker sind heute noch genauso aktuell wie früher.

Gegen die Langeweile ab 8 Jahren:

Erhard Dietl - Das olchige Abenteuerbuch. Die Handlung: Gräte, Qualm und Schuppenwurz, ist das aufregend! Was kann mehr Spaß machen, als mit den Olchi-Kindern klebrig-grünen Schleimeschlamm herzustellen, leckeren Schimmeltoast zu untersuchen oder ein oberolchiges Rattenrennen zu veranstalten?

In diesem Abenteuerbuch mit den Olchis sind die besten Ideen, Anleitungen und Spiele für experimentierfreudige Kinder ab acht Jahren und ihre Eltern versammelt.

Für Mädchen:

Heike Abidi - 14 – Kicker, Küsse, Katastrophen. Die Handlung: Ein Elfmeter fürs Herz! Franzi spielt für ihr Leben gern Fußball. Doch ihre Eltern wollen, dass sie einen Tanzkurs besucht. Plötzlich muss Franzi mit den Jungs Händchen halten, mit denen sie eben noch über den Rasen gerannt ist. Wie peinlich ist das denn? Ein Glück, dass auch ihr Kumpel Marius dabei ist. Mit ihm versteht sie sich einfach super, nicht nur auf dem Fußballplatz.

Das perfekte Spin-Off zur erfolgreichen Tatsächlich-13-Reihe. Eine starke Heldin kämpft für ihre Träume: zwischen Fußball und Tanzkurs!

Für Jungen:

Rüdiger Bertram - Freiheit für Coolman. Die Handlung: Knockout für Kai. Wer Kai und Coolman für ein unzertrennliches Gespann gehalten hat, der irrt sich. Denn diesmal ist Coolman plötzlich weg! Allerdings nicht ganz freiwillig und unter eher schmerzhaften Umständen, zumindest für Kai. Alles beginnt eigentlich damit, dass Kai bei einem Boxkurs landet. Doch zum Glück hat er ja Coolman, der ihm wie immer mit Rat und Tat zur Seite steht. Was manchmal gut ist, meistens jedoch eher nicht. Aber dann ist Coolman mit einem Mal verschwunden. Kai ohne Coolman? Das geht natürlich gar nicht und schnell ist klar, dass keiner der beiden ohne den anderen kann. Never change a winning team!

Dieser Band aus der erfolgreichen Comic- Buchserie von Rüdiger Bertram und Heribert Schulmeyer spiegelt den turbulenten Alltag eines fast ganz normalen Zwölfjährigen und ist genauso chaotisch, unglaublich witzig, manchmal peinlich und immer aufregend.

Spenden sind immer willkommen

Weitere Neuerscheinungen, die in der Wiedaer Bücherei ab sofort vorhanden sind, lauten: Biker Day, ein Harz-Krimi von Hans- Joachim Wildner; Jojo Moyes – Der Klang des Herzens; Winkelmann - Die Lieferung; Ellen Berg - Der ist für die Tonne; Karsten Dusse - Achtsam morden; Susanne Oswald - Der kleine Strickladen in den Highlands; Leserabe - Drache Schulze und der oberfiese König Schmidt; Eiskönigin - Ein mutiger Anfang.

Für Literaturfreunde, deren Augen das Lesen nicht mehr ermöglichen und denen, deren Hände nicht für ein Buch frei sind, bietet das Team auch Hörbücher an. In dem Zusammenhang erklären die Verantwortlichen, dass die Spenden von Hörbüchern aber auch gut erhaltenen normalen Büchern gerngesehen sind. Auch Geldspenden werden genommen, da man die neuen Bücher komplett selbst finanziert. „Wir freuen uns über jede Spende, sei sie noch so klein“, erklärt Bärbel Schmidt-Loewner.

