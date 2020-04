Die Walkenrieder Ortsdurchfahrt bleibt gesperrt

Trotz der Corona-Pandemie – und auch einiger damit verbundener Schwierigkeiten: die Arbeiten an der Ortsdurchfahrt Walkenried gehen langsam auf die Zielgerade. Aktuell ist die Vollsperrung an der Kreuzung am Ellricher Dreieck, also an der Stelle in Walkenried, wo die Zorger und Ellricher Straße, die L 601 und Harzstraße aufeinandertreffen, eine der größten Maßnahmen (wir berichteten).

Viele Einheimische, aber auch Pendler, kritisieren allerdings, dass die Vollsperrung an dem Nadelöhr, die noch gut zwei Wochen bleiben soll, ein echtes Problem ist. Auch dass nicht bereits ein Teil der Ortsdurchfahrt, beispielsweise die Bahnhofstraße wieder komplett für den Verkehr freigegeben wird, monieren die Verkehrsteilnehmer. Den Grund, dass eine teilweise Freigabe noch nicht erfolgt ist, teilt Christin Leinau von der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Goslar auf Nachfrage unserer Zeitung mit. In der Ortsdurchfahrt seien die Gehwege größtenteils noch nicht fertig gestellt . „Somit ist eine sichere Führung des Fußgängers nicht möglich.“ Die Fertigstellung der Bürgersteige gestaltet sich aktuell allerdings auch schwierig, da wie Hendrik Weitemeiter vom gleichnamigen Planungsbüro, das die gemeinsame Maßnahme der Landesbehörde und der Gemeinde Walkenried betreut, erklärt, aufgrund der Corona-Pandemie der Nachschub an Pflastersteinen fehle. Zusätzlich werde die Fahrbahn für die Materiallagerung genutzt, „so dass eine Verkehrsfreigabe bisher nicht erfolgte“, fügt Christin Leinau hinzu. Die Vollsperrung am Ellricher Dreieck wurde notwendig, da erst jüngste Untersuchungen ergeben hatten, dass nicht nur die Deckschicht erneuert werden muss, was an einem Wochenende hätte geschehen sollen, sondern die Straße in dem Bereich so marode ist, dass der komplette Unterbau erneuert werden muss. Daraufhin wurde der Teil gesperrt, eine weitläufige Umleitung eingerichtet.