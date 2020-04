Corona-Alltag: Homeoffice, Netflix, Disziplin und Wunschdose

Am 13. März kommt die Nachricht, dass ab kommenden Montag die Schulen in Niedersachsen geschlossen sind, über die Osterferien hinaus, bis mindestens zum 20. April. Das heißt für mich, die ich mit meinem Sohn (14 Jahre) zusammen lebe, dass ich nicht arbeite (Lehrerin) und er nicht zur Schule geht. Das macht mich unruhig, wie geht das jetzt alles weiter? Welche Einschränkungen wird es noch geben?

Das Kind findet das erstmal gar nicht so schlimm (welch Überraschung), der bekommt den Schock, als sich Anfang der folgenden Woche herausstellt, dass auch die Fitnessstudios schließen müssen, Kampfsport und Boxen, was sonst sein Zeitvertreib ist, findet schon vorher nicht statt.

Ich stelle fest, dass ich sehr wohl arbeiten werde, da über die Homepage der Schule Aufgaben für alle Klassen und Kurse gestellt werden sollen, damit die zu Hause auch was zu tun haben. Damit bin ich die nächsten Tage beschäftigt, außerdem denke ich, wie so viele, dass ich dann endlich mal mein Haus aufräumen kann, was ja auch nicht schlecht ist.

Lange Telefonate

Kurz vor Ostern, wir haben jetzt mehrere Wochen mit Kontaktbeschränkungen hinter uns, die wir auch eingehalten haben, stellen sich Veränderungen ein: Ich stelle fest, dass ich jeden Tag ca. drei bis vier Stunden telefoniere, mit Freundinnen, die ich sonst treffe. Ich telefoniere sowieso gern und viel, aber es nimmt zu. Außerdem stelle ich fest, dass ich mal wieder darüber nachdenke, was wirklich wichtig in meinem Leben ist, wen vermisse ich und bei wem macht mir das gar nichts aus?

Der Sohn hat eine gleichmäßige Stimmungskurve, die aussieht wie eine idealtypische Konjunkturkurve mit Höhen und Tiefen, aber ihm fällt es schwerer als mir, einen festen Tagesrhythmus zu finden. Anfänglich schläft er bis in den späten Vormittag, wird dann gar nicht richtig wach, so dass die Aufgaben, die er von der Schule bekommen hat, zur Qual werden, für uns beide. Er ist unzufrieden mit der Situation und damit, dass er gar nichts schafft.

Per Playstation Freunde treffen

Natürlich spielt er viel an der Playstation, da kann man sich zumindest online mit seinen Freunden verabreden, das ist aber sonst nicht seine Hauptbeschäftigung.

Mit Unterstützung seines goßen Bruders, der bei seinen Großeltern „gestrandet“ ist, als die Unis zu machten, schreibt er sich Trainingspläne, die er zu Hause umsetzen kann, er hängt abends um 23 Uhr auf dem Balkon an der Klimmzugstange, danach geht es ihm besser.

Wir stellen beide fest, dass wir es noch ganz gut miteinander getroffen haben, wir streiten uns nicht, sind zwar nicht immer einer Meinung, aber versuchen gemeinsam das beste aus der Situation zu machen.

Wir machen nach langer Zeit wieder gelegentlich Spaziergänge oder spielen ein Spiel. Zum Glück haben wir einen Garten, so dass wir problemlos raus können. Ich habe seit langem mal wieder Zeit, ein Buch zu lesen und schaue zum ersten Mal eine Netflix-Serie, was mir meine Söhne schon immer mal nahegelegt haben.

Selbstdisziplin ist gefragt

Ich muss auf mich selbst aufpassen, wenn ich von meinem Plan abweiche, der da heißt, um 7.30 Uhr aufstehen, dann zwei Stunden am Schreibtisch zu arbeiten (was zu tun gibt es immer), dann zwei Stunden in Haus und Garten räumen und putzen und dann nach dem Mittag mir noch ein kleines Projekt vorzunehmen, dann vergammele ich die Tage und bin abends total unzufrieden mit mir. Ich arbeite also in dieser Zeit an meiner Selbstdisziplin und es geht voran.

Auch der Sohn stellt nach einer Weile fest, dass ein fester Rhythmus und Plan die Tage vereinfacht und abends zu einer gewissen Zufriedenheit führt.

Alles in allem haben wir nach fünf Wochen eine Herangehensweise gefunden, die für uns halbwegs funktioniert, wobei die Tatsache, dass der Wiederbeginn der Schule für die Klassen 8 irgendwann Ende Mai/Anfang Juni sein wird, noch einmal zu einem deutlichen Tief geführt hat.

Ein Zettel voller Wünsche

Abzuwarten bleibt, wie wir zwei uns organisieren, wenn ich ab dem 11. Mai wieder arbeite und er noch zu Hause bleibt. Aber nach den vielen Gesprächen und Planungen, die wir jetzt vorgenommen haben, sollten wir auch das schaffen.

Ach, und wir haben eine „Wunschdose“ angeschafft. Immer wenn wir über etwas reden, uns etwas einfällt, was wir gern machen würden, das aber gerade unmöglich ist, schreiben wir es auf einen Zettel und stecken den in die Dose. Wenn der Wahnsinn irgendwann vorbei ist, haben wir uns versprochen, dass wir die Zettel blind aus der Dose ziehen und die Dinge miteinander erleben werden.

